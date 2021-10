WoW bringt mit Patch 9.1.5 gleich 3 Änderungen, die nervigen Grind reduzieren

Die Änderung an den Pakten hilft dabei auch Spielern, die gerne in mythische Dungeons gehen, raiden oder PvP betreiben – oder gleich mehrere Aktivitäten gleichzeitig. Denn oft eignen sich bestimmte Pakte für die Klassen je nach Inhalt besser oder weniger gut. Mehr dazu findet ihr in unserer Übersicht zu den Pakten von Shadowlands auf MeinMMO .

Was sind das für Änderungen? Durch einen Post im offiziellen Forum und Änderungen auf dem PTR von World of Warcraft sind einige Neuerungen für den kommenden Patch 9.1.5 bekannt geworden. Darunter zählen nun:

Insert

You are going to send email to