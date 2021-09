World of Warcraft belebt alten Content, bringt 9 Dungeons zurück

Satte 9 Dungeons feiern ihre Rückkehr in World of Warcraft und bieten bald wieder solide Belohnungen – zumindest immer für eine kurze Zeit.

Mit Patch 9.1.5 versucht Blizzard viele alte Inhalte erneut zu beleben. In der aktuellsten Version des kommenden Patches auf dem PTR wurden nun Änderungen gefunden, dass bald ganze 9 Dungeons wieder an Relevanz gewinnen werden – zumindest während des jeweiligen Zeitwanderung-Events.

Was ist die Zeitwanderung? Die Zeitwanderung ist ein besonderes Event, das in World of Warcraft alle paar Wochen stattfindet. Jedes Mal steht dabei eine andere Erweiterung im Fokus. Während der Zeitwanderung können alte Dungeons des jeweiligen Addons (wie Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Mists of Pandaria) auch auf der maximalen Stufe besucht werden und hinterlassen akzeptable Beute. Charaktere werden ein wenig nach unten skaliert, sodass die Dungeons auch auf maximaler Stufe noch eine solide Herausforderung darstellen.

Welche Dungeons kommen zurück? In der neusten Version von Patch 9.1.5 wurde nun die Liste der verfügbaren Zeitwanderungsdungeons drastisch ausgebaut. Neben den ohnehin schon zurückkehrenden Dungeons aus Legion gibt es 9 weitere Dungeons über 5 Erweiterungen verteilt, in die ihr euch bald wieder stürzen könnt, wenn die jeweilige Zeitwanderung aktiv sind. Die zurückkehrenden Dungeons sind:

The Burning Crusade Der Tiefensumpf (Underbog) Die Botanika (The Botanica) Der Blutkessel (The Blood Furnace)

Wrath of the Lich King Festung Utgarde (Utgarde Keep) Azjol-Nerub Die Seeleenschmiede (The Forge of Souls)

Cataclysm Schwarzfelshöhlen (Blackrock Caverns)

Warlords of Draenor Grimmgleisdepot (Grimrail Depot)

Mists of Pandaria Scholomance



Was bedeutet das auf lange Sicht? Schon seit einer Weile gibt es die Vermutung, dass Blizzard das Feature der Zeitwanderung spätestens mit der nächsten Erweiterung deutlich ausbauen möchte. Ein erster Anhaltspunkt dafür ist die Implementierung von „Mythisch+“-Dungeons in die Zeitwanderung, wie es in Patch 9.1.5 bei einigen Legion-Dungeons der Fall ist. Dadurch wird das Endgame auch für Spieler aufgewirbelt, die sich sonst nur in den härtesten Dungeons rumtreiben. Mehr Abwechslung für alle also.

Zeitwanderung in Legion bringt übrigens auch den Magierturm zurück – der hat einen Druiden-Skin, der so gut ist, dass Blizzard euch quasi zwingt, Druide zu spielen.

Habt ihr Lust auf die 9 „neuen, alten“ Dungeons? Oder wart ihr ganz froh, dass die bisher nicht in der Rotation waren?