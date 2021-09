World of Warcraft ändert einige Frauendarstellungen im Spiel. Das ist nicht grundsätzlich schlecht – nur wenn die Erklärung fehlt. Das findet zumindest der MeinMMO-WoW-Dämon Cortyn.

Der Sexismus- und Diskriminierungs-Skandal bei Blizzard hat viele Probleme beim Entwickler offenbart. Belästigungen am Arbeitsplatz, Unterdrückung und Erniedrigung von Frauen bis hin zu sexuellen Übergriffen haben mehr als nur am Image eines der einstmals größten und beliebtesten Entwickler der Welt gekratzt.

Blizzard hat einige Maßnahmen ergriffen, Mitarbeiter entlassen und neue Stellen eingerichtet, damit sich solche Probleme nicht noch einmal ereignen. Auch in den Spielen werden Anpassungen vorgenommen. In Overwatch verliert der Cowboy McCree seinen Namen, aus World of Warcraft wurden Anspielungen auf problematische Entwickler gestrichen.

Doch neuste Entwicklungen vom PTR zu Patch 9.1.5 sorgen für Hohn, Spott und Unverständnis. Das Bild einer liegenden Frau wurde ausgetauscht – gegen eine Schale Obst.

Ich gehöre nicht zu den Leuten, die einfach bei jeder Änderung „Wo soll das nur enden?!“ kreischen und bei Diskussionen über ein Tempolimit schon vor sich sehen, dass bald alle nur noch in Schrittgeschwindigkeit über die Autobahn fahren dürfen. Genauso glaube ich eben nicht, dass das mit den Anpassungen nun ewig so weitergehen wird, bis alles nur noch geschlechtslose, unförmige Blobs sind.

Aus Frau wird Obst. Aber … warum?

Aber dennoch fehlt mir ein ganz wichtiger Punkt von Blizzard, der sich mit Kommunikation einfach beheben lässt: Was ist der Plan? Was ist gerade die Linie, die ihr auserkoren habt? Wie definiert ihr gerade unangemessenen Content und in welcher Form wird er angepasst?

Gute Änderungen, schlechte Änderungen

Dass man bei Sylvanas damals im englischen Client die Beleidigung „Bitch“ rausgenommen hat – geschenkt. Dass das Achievement mit dem Namen „Bros. Before Ho Ho Hos“ umbenannt wurde, gut. Fand ich auch damals schon unpassend und irgendwie gegen Frauen gerichtet. Auch den Charakteren wie Sylvanas oder Jaina mit neuen Modellen auch etwas züchtigere, aber definitiv coolere Kleidung zu geben, konnte ich nachvollziehen.

Meine persönliche Grenze war zum ersten Mal deutlich überschritten, als Blizzard einfach die Sukkubi aus Hearthstone rausgepatcht hatte. Selbst unter dem Gesichtspunkt, dass Hearthstone noch ein wenig familienfreundlicher als World of Warcraft sein wollte, fand ich das schon hochgradig albern, da Sukkubi einfach ein etabliertes Element der Warcraft-Geschichte waren.

So eine persönliche Grenze haben wohl alle Spielerinnen und Spieler und bei jeder Person liegt sie ein wenig anders. Die lässt sich aber noch vergleichsweise einfach verschieben, wenn man einfach klar und offen kommunizieren würde, warum etwas geändert wird. Es einfach ohne nachvollziehbare Begründung zu tun, hilft nicht bei der Akzeptanz.

Und da fehlt – wie leider so oft bei Blizzard – das ganz entscheidende Detail: Die Kommunikation.

Die fehlt mal wieder komplett. Klar, die Änderungen sind noch auf dem PTR von Patch 9.1.5 und damit noch nicht live. Doch Blizzard weiß ja nicht erst seit gestern, dass es Datamining, etwa auf wowhead, gibt und solche Details im Regelfall nach wenigen Stunden gefunden werden. Da kann man mir auch einfach nicht erzählen, dass man den Backlash bei einer Community, die mit Argusaugen jede Änderung beobachtet, nicht hat kommen sehen.

(Der Satz zuvor war übrigens lustig, denn auf Argus wird auch der Name einer Stadt geändert. Argus. Argusaugen. … okay, weiter im Text.)

Sukkubi wurden damals aus Hearthstone gestrichen.

Community ist besorgt und spottet

Das Ganze hat nun auch für einiges an Unruhe in der Community gesorgt. Denn wo ein paar Bilder mit Frauendarstellungen den meisten vermutlich noch recht egal sind, wirft das Fragen für andere Areale des Spiels auf, die mehr als nur ein wenig Hintergrund-Atmosphäre sind.

Das wohl bekannteste Beispiel ist hier der „Den of Mortal Delights“, zu Deutsch der „Hof der irdischen Gelüste“. Ein ganzes Areal im schwarzen Tempel, voll mit leichtbekleideten Dienerinnen in Gestalt von Menschen, Blutelfen, Sukkubi und Shivara. Es war der riesige Harem für Illidan und seine Dämonenjäger, gekrönt mit einem Bosskampf gegen „Mutter Shahraz“, die absolut jede Fähigkeit mit einem eindeutig-zweideutigen Spruch begleitet hat.

Das war cool. Der Ort war atmosphärisch, ist bis heute einmalig in World of Warcraft und half auch ganz von alleine dabei, das Bild des (damals) „bösen Illidan“ zu prägen, der sich hier nur ausgebreitet und heimisch gemacht hat und als Herrscher der Scherbenwelt in Dekadenz verkommen ist.

Genau um solche Orte und Erlebnisse bangt manch einer aus der Community jetzt. Denn wenn ein Bild mit „Harem-Anspielung“ geändert wird, streicht man dann nicht auch gleich einen ganzen Harem?

Ein Gedanke führt zum nächsten und die zuvor angesprochene „Wo soll das nur enden“-Panik macht sich breit. Erwischt es dann als Nächstes die frivolen Flirt-Sprüche und Witze sämtlicher Spieler-Charaktere? Wird freizügiges Transmog so überarbeitet, dass es die Freizügigkeit verliert? Werden Sukkubi auch in WoW durch Dämonenhunde ersetzt?

All diese Sorgen könnten mit einer geschriebenen Seite an Erklärung hinweggefegt werden. Es bräuchte nur wenige Worte, um all diese Panik, Sorge und den Hohn im Keim zu ersticken.

Gute Gründe würden helfen, wenn es sie denn gibt

Denn es kann ja durchaus sein, dass es gute Gründe gab, das Bild mit der liegenden Frau nicht nur leicht zu überarbeiten, sondern komplett gegen ein anderes Motiv auszutauschen. Vielleicht hat die Harem-Parallele, mit der man das Bild schnell verbinden kann, im Laufe der Jahre immer mal wieder für ein paar Mails gesorgt, die berechtigte Kritik geäußert haben. Vielleicht gibt es Kulturkreise, in denen diese Darstellung als Inbegriff der Unterdrückung der Frau gilt und nicht einfach nur als Kunst, wie es bei uns der Fall ist.

Und exakt das ist das Problem: Wir wissen es nicht und bekommen es bisher auch nicht gesagt. Das ist der Grund, warum im Subreddit gerade Witze darüber gemacht werden, dass doch jedes Transmog mit ein bisschen freier Haut überarbeitet werden muss, oder jede Steinformation, die mit ein bisschen Fantasie an einen Phallus erinnert, ganz dringend durch Obst ersetzt werden sollte. Oder einfach alle Frauen in Illidans Harem durch Obstteller austauschen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Schlimmer noch, in manchen Bereichen sorgt das Ganze sogar für das Gegenteil von dem, was eigentlich wohl erreicht werden soll. Denn ohne klare Erklärung, liefert man nur Futter für die klassischen Unruhestifter, die jetzt unter den Reddit-Beiträgen ihre ekligen Parolen gröhlen im Stil von: “Typisch, da wird einmal eine Frau angegrabscht und schon sorgen die Feminazis bei Blizzard dafür, dass alle Brüste aus dem Spiel verschwinden.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Also Blizzard, wie schon bei den ganzen anderen Problemen rund um World of Warcraft, sprich doch mit deiner Community. Erkläre, nach welchen Maßstäben geändert und angepasst wird. Erkläre, warum ihr gewisse Inhalte als problematisch anseht und warum sie – selbst im Kontext einer Fantasy-Welt – nicht mehr zeitgemäß sind.

Denn wenn ihr das auch weiterhin nicht macht, zieht ihr berechtigterweise den Spott und Hohn der Community auf euch, die dafür kein Verständnis hat. Und dann wirkt es tatsächlich so, als sei das gerade blinder und fehlgeleiteter Aktionismus, der nur stattfindet, weil man gerade einen Prozess an der Backe hat.