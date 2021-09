Blizzard streicht 2 frivole Anspielungen aus WoW – Nach Sexismus-Skandal

Das Achievement wurde auf Englisch in „My Storage is Gigantique“ umbenannt. Auf Deutsch hieß das Achievement ohnehin bereits „Meine Tasche ist von Dolche & Giganta“, eine Anspielung ohne sexuelle Konnotation.

Pilton war in WoW etwas frech und verteilte das Achievement „My Sack is Gigantique“. Das erhielt man, wenn man eine Handtasche ausrüstete, die 24 Plätze umfasste. Das war für damalige Verhältnisse absolut riesig.

Das ist die andere Änderung: In WoW gibt es seit 2007 den NPC „Haris Pilton“ in Shattrah, eine Anspielung auf Paris Hilton.

Offenbar fand man die abwertende Anspielung „Ho’s“ jetzt nicht mehr so lustig bei Blizzard. Das Achievement wurde mit dem Patch 9.1.5. nun in „Holiday Bromance“ umbenannt. Im Deutschen hieß das Achievement ohnehin bereits „Brüderliche Weihnacht“.

Zur Weihnachtszeit gibt es bei WoW das Achievement „Bros. Before Ho Ho Ho’s“. Bei dem Achievement geht es darum, einen Mistelzweig auf 8 NPCs der Allianz zu verwenden, die “Bruder” in ihrem Namen haben.

Der Sexismus-Skandal bei Activision Blizzard hat weitere Auswirkungen auf das MMORPG World of Warcraft . Nachdem bereits schwierige NPCs aus dem Spiel geworfen worden, knüpft sich Blizzard im Patch 9.1.5. jetzt zwei Erfolge vor. Sie enthielten in der englische Ausgabe frivole Anspielungen, die man bei Blizzard jetzt offenbar nicht mehr lustig findet.

