Nach Sexismus-Skandal: WoW ändert noch mehr Namen – Auch den einer Stadt

Noch mehr in World of Warcraft wird umbenannt. Sogar eine alte Stadt muss einen neuen Namen bekommen.

In den letzten Wochen und Monaten drehte sich bei Activision Blizzard viel um den großen Sexismus- und Diskriminierungsskandal. Einige aktuelle und ehemalige Blizzard-Mitarbeiter wurden beschuldigt, sexuell übergriffig geworden zu sein.

Ein Mitarbeiter, Alex Afrasiabi, ist bereits 2020 von Blizzard entlassen worden, wegen dieser Vorfälle. Viele Anspielungen auf Afrasiabi in World of Warcraft wurden daraufhin entfernt – doch es geht noch weiter. Es wurde angekündigt, dass sogar eine Stadt umbenannt werden soll.

Um welche Stadt geht es? Das wurde im dem Artikel des Magazins Washington Post nicht eindeutig gesagt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit geht es dabei aber um die Stadt Mac’Aree auf Argus, einer Gebiet der Erweiterung Legion. Die Stadt liegt auf Argus und war damals eine Metropole der Eredar.

In WoW ist es „nur“ noch ein Questgebiet, auch wenn man die einstige Pracht der Stadt noch sieht. Mac’Aree wurde offenbar nach dem Entwickler McCree benannt.

Mac’Aree – eine klare Anspielung an Jesse McCree.

Was ist das Problem? Eine Schwierigkeit dürfte sein, dass Mac’Aree nicht nur als Name auf der Karte vorkommt, sondern auch in gesprochenen Worten während der langen Legion-Questreihe auf Argus. Es dürfte ein ziemlich großer Aufwand sein, die ganzen Sätze erneut zu vertonen – besonders bei Inhalten die schon seit fast 4 Jahren nicht mehr aktuell sind. Daher wird vermutet, dass Blizzard einfach die Schreibweise des Ortes verändert, sodass die Ähnlichkeit zu McCree nicht mehr so stark auffällt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die für das Voice Over verantwortliche Entwicklerin hatte auf Twitter bereits bestätigt, dass sie damals extra dafür gesorgt hat, dass die Sprecher den Namen „Muh-KAH-Ree“ aussprechen, weil sie es albern fand, dass die Hauptstadt von Argus nach einem Entwickler benannt wurde.

Was wird noch geändert? Abgesehen davon gibt es in World of Warcraft wohl auch noch einige andere NPCs, die an Entwickler und vor allem an Afrasiabi erinnern. Auch diese NPCs sollen künftig umbenannt werden. Es scheint ganz so, als werde Blizzard in Zukunft auch deutlich vorsichtiger sein, was das Verewigen von Entwicklern in den Spielen angeht.

Diese und weitere Änderungen werden wir wohl in Patch 9.1.5 sehen, der schon bald auf dem PTR verfügbar sein sollte.

Was haltet ihr davon? Ist es gut, dass Blizzard diese Anspielungen los wird? Oder erfüllt das keinen Sinn und ist ein falsches Signal?