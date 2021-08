Der große Streamer Asmongold diskutiert die anstehenden Änderungen von Patch 9.1.5 in World of Warcraft – und erlässt kein gutes Haar daran.

Am vergangenen Wochenende machte die Nachricht vom anstehenden Patch 9.1.5 die Runde. Der Patch wird jede Menge Anpassungen und Neuerungen in World of Warcraft einführen, die sich Spieler seit Wochen, Monaten oder sogar über einem Jahr gewünscht haben. Doch nicht bei allen kommen die Ankündigungen gut an.

Auch der Streamer Asmongold ist richtig wütend und lässt sich über die Pläne der Entwickler aus.

Wer ist Asmongold? Asmongold ist einer der größten Streamer auf Twitch und hatte zeitweise sogar Platz 1 inne. Er gilt als leidenschaftlicher Spieler von World of Warcraft, geht aber immer wieder kritisch mit dem Spiels in Gericht. Auch wenn Asmongold inzwischen vor allem Final Fantasy XIV spielt, äußert er sich noch immer zu World of Warcraft – immerhin ist das ein Spiel, das er über 15 Jahre gespielt hat.

Was sagt Asmongold? In einem seiner neusten Streams sprach Asmongold über die offizielle Ankündigung in Bezug auf Patch 9.1.5 von Blizzard. Das Update setzt viel des Feedbacks um, das Spieler bereits vor Monaten oder gar einem ganzen Jahr gegeben haben. Anstatt sich darüber zu freuen, ist Amongold aber recht wütend, sarkastisch und zynisch. Vor allem die offizielle Ankündigung lässt ihn fassungslos zurück.

Als ersten Punkt geht er darauf ein, dass Spieler in Patch 9.1.5 bald ihre Pakte ohne Einschränkungen nach Belieben wechseln kann.

Ist das nicht irre? Erinnert ihr euch an die letzten 6 Monate, das letzte Jahr? Dass uns von Blizzard gesagt wurde, das sei unmöglich? Dass sie das nicht tun können? Und jetzt ist das irgendwie magisch möglich? Warum ist das so? Das ist so unglaublich, wie weit die Technologie doch in nur wenigen Monaten gekommen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ein weiteres Ärgernis für Asmongold ist das Pakt-System. Das wird künftig aufgeweicht, sodass Spieler mit einer hohen Ruhm-Stufe zwischen den Pakten frei wechseln können. Im offiziellen Foren-Beitrag heißt es von Blizzard dazu, dass „Millionen von Spieler Shadowlands beim ersten Mal durch die Linse ihres Paktes erlebt haben und das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Wahl [eines Paktes] weniger Gewicht gehabt hätte.“

Darauf reagiert Asmongold besonders wütend, da er einen Widerspruch in der Beschreibung sieht:

Das ist gar nicht wahr. Das ist so ein dummes Statement. Wenn ihr das System [so wie in Patch 9.1.5 geplant] zu Release eingeführt hättet, dann hätten Spieler es trotzdem noch vom Pakt ihrer Wahl erlebt, weil sie doch noch gar nicht die Ruhm-Stufe hätten, um den Pakt wechseln zu können. Ihr wisst gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Das widerlegt sich einfach im gleichen Text. Wie kann man so verdammt dumm sein? (…) Ich will hier echt kein Arschloch sein, aber das ist einfach verdammt dumm.

Zum Ende hin lässt Asmongold seiner Unzufriedenheit noch einmal freien Lauf und fasst das ganze Problem aus seiner Sicht zusammen. Er ist mit World of Warcraft seit Jahren unzufrieden, obwohl er das Spiel eigentlich liebt:

Diese Leute ruinieren mir mein Spiel. Ich bin es leid. Ich bin es leid, Hundescheiße zu akzeptieren. Ich bin es leid, bei jeder Erweiterung ein System ein Jahr lang zu betatesten. (…) Trotzdem spiele ich weiter, weil ich das Spiel liebe. Ich habe mit Warcraft 1997 oder 1998 angefangen. Ich war ein kleines Kind, ich liebe das Spiel. Das ist auch keine Sucht, ich liebe das Spiel einfach und das hat sich nie geändert. Aber es wird immer schwerer und schwerer und schwerer, noch so zu fühlen.

Mag Asmongold WoW überhaupt noch? Trotz all der Kritik hält Asmongold die Änderungen an sich alle für gut und sinnvoll. Objektiv betrachtet, so sagt er, seien alle Anpassungen und Änderungen sehr gut und genau das, was dem Spiel hilft. Es sei schlicht traurig, dass man darauf nicht schon damals zum Release von Shadowlands gehört habe.

Meine Haupt-Beschwerde ist nicht, dass Blizzard nicht auf Feedback hört. Denn das tun sie. Das Problem ist nur, dass es jedes Mal ein Jahr dauert, bis das auch umgesetzt wird. Und aus meiner Sicht ist mir auch egal ob sie sagen: ‘Oh, wir haben eine Entwicklungs-Pipeline und es dauert lange, bis sowas umgesetzt wird.’ Okay, dann ist das euer Problem. Mich interessiert das einen Scheiß. Nur weil bei euch jede Änderung am Spiel von 8 verschiedenen Idioten erst unterschrieben werden muss, macht das für mich nicht ‘Okay’. Das interessiert mich nicht. Ich will nur, dass es gefixt ist. Das ist nämlich alles egal. Jeden Tag, an dem es im Spiel ist, ist es ein schlechtes Spiel. Jeder Tag, an dem wie das AoE-Cap haben, ist das Spiel schlecht. Jeder Tag, an dem wir das Pakt-Feature haben, ist das Spiel schlecht. (…) Ich will nicht über die Business-Seite nachdenken, warum ihr kein gutes Produkt liefern könnt. Das ist nicht mein Job. Das ist eurer.

Was haltet ihr von Asmongolds Meinung zu Patch 9.1.5? Stimmt ihr dem so zu und er hat gute Argumente? Oder ist das unnötiges Gemecker?