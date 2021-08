WoW zieht Reißleine: Pakt-Wechsel ohne Einschränkungen kommt

Was haltet ihr von diesen ganzen Plänen? Gut, dass Blizzard mit Patch 9.1.5 all diese Baustellen angeht? Oder kommt das alles zu spät?

Anpassung der Legacy-Raids: Hier gab es noch keine Details, doch es scheint naheliegend, dass einige der alten Raids angepasst werden, vor allen in Legion und Battle for Azeroth. Dann sollten viele dieser Raids endlich vollständig solo machbar sein. Das heißt übrigens auch, dass der „Legacy Loot“ für Battle for Azeroth aktiviert wird. Das macht das Farmen von Transmog viel einfacher.

Zeitwanderung Legion: Die Zeitwanderung wird für Legion-Dungeons aktiviert. Und noch besser: Sogar ein paar der „Mythisch+“-Varianten aus Legion werden in das Zeitwanderung-System integriert. Nachdem das Event für 2 Wochen lief, reiht es sich in die normale Rotation der Zeitwanderung ein.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch wenn der PTR von Patch 9.1.5 erst in der kommenden Woche startet, hat Blizzard bereits ein paar Highlights verraten. Wir zeigen Euch, was alles bereits bestätigt wurde.

Insert

You are going to send email to