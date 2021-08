Torghast in World of Warcraft ist für viele anstrengend. Dabei geht ein perfekter Durchlauf in unter 4 Minuten. Ein Spieler macht es vor.

Torghast hat die Community von World of Warcraft gespalten. Einige lieben die Besuche im Turm, andere Spieler können sich damit gar nicht anfreunden und nennen Torghast „Choreghast“, weil es – in ihren Augen – zu einer Pflichtaufgabe verkommen ist. Dabei muss man gar nicht lange im Turm bleiben. Ein Dämonenjäger macht vor, wie man in 3 Minuten und 58 Sekunden bereits fertig sein kann.

Das ist die Leistung eines WoW-Spielers: Ein Dämonenjäger zeigt in seinem Video, wie man quasi einen perfekten Speedrun von Torghast hinlegen kann. Er braucht für einen kompletten Torghast-Durchlauf weniger als 4 Minuten – und das auf der höchsten Schwierigkeit, also Stufe 12. Das beschert ihm am Ende eine makellose Wertung, also 5 Sterne. Damit kann man in das Adamantgewölbe vordringen und weitere Belohnungen erhalten.

Für gewöhnlich dauert ein normaler Torghast-Durchlauf 15 bis 25 Minuten – je nachdem, wie schnell man unterwegs ist. Unter 4 Minuten ist dabei eine ziemlich beeindruckende Leistung, da Gitoff quasi niemals stehenbleibt – vom Kampf gegen den jeweiligen Ebenenboss mal abgesehen.

Dämonenjäger zeigt WoW im Dauerspringt

Wie geht das? Grundsätzlich hat Gitoff bei der Auswahl seiner Anima-Kräfte extremes Glück gehabt, was ihm schon direkt zu Beginn hohen Schaden einbringt. Das Kernstück ist dabei die Anima-Kraft „Grim Tinder“. Die sorgt dafür, dass die Dauer der Feuerbrandaura immer wieder automatisch verlängert wird, solange einem Gegner Schaden zugefügt wird. Zusammen mit einem Medium, das bei jedem Tick der Feuerbrandaura den Schaden dieser um 18% erhöht, steigt der Schaden des Dämonenjägers innerhalb weniger Sekunden drastisch an.

Später wird dieser Build noch verfeinert, denn mit Gitoff kann auch noch die Anima-Kraft „Immolation Flux“ erhalten, die den Schaden der Feuerbrandaura nochmal um satte 100 % erhöht.

Hinzu kommt, das Dämonenjäger zu den mobilsten Klassen in World of Warcraft gehören und große Distanzen rasch zurücklegen können – besonders als Nachtfae, die als Signaturfähigkeit noch einen kurzen Sprint mit kleinen Teleportationen besitzen. Gepaart mit einem besonders günstigen Layout der Flure gelingt es somit rasch, das Ziel zu erreichen und zur nächsten Ebene vorzudringen.

Wieso ist das makellos? Also makellos gilt in Torghast ein Durchlauf, der mit mindestens 200 Punkten absolviert wird. Punkte gibt es für verschiedene Faktoren, etwa die Menge der getöteten Feinde, der prozentuale Anteil davon, der mit dem „Ermächtigt“-Buff besiegt wurde sowie die Geschwindigkeit.

Gitoff hat einen großen Teil der Feinde stehengelassen und übersprungen, sodass er nur 66 % Vollständigkeit erlangt. Allerdings gibt es darauf nochmal einen Bonus von 30 Punkten für den „Ermächtigt“-Status. Für die benötigte Zeit heimst er den maximalen Bonus von 50 ein, was insgesamt bereits 146 Punkte ausmacht.

Gitoff hat allerdings darauf geachtet, noch eine ganze Reihe von zusätzlichen Boni abzustauben. So besiegt er etwa den Endboss in unter 20 Sekunden, beendet den Durchlauf mit mehr als 500 Phantasma auf dem Konto und hat keinen Schaden durch Fallen erlitten. All diese (und weitere) Boni addieren sich letztlich auf einen Gesamtwert von satten 236 Punkten – er liegt also weit über den notwendigen 200.

Habt ihr auch schon makellose Durchläufe in Torghast auf Stufe 12 absolviert? Oder ist das für euren Charakter noch ein wenig außer der Reichweite?