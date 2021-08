Das Ruhm-System in World of Warcraft ist nicht bei allen Spielern beliebt. Noch bis Ende Oktober dauert es, bis die Spieler damit fertig sind.

Für viele Spieler ist in World of Warcraft die Luft gerade raus. Patch 9.1 konnte zwar eine Weile bei Laune halten, doch inzwischen haben viele Spieler den Raid Sanktum der Herrschaft durchgespielt und auch Korthia sämtliche Geheimnisse entlockt. Aber es dauert noch eine ganze Weile, bis Charaktere wirklich das Maximum an Stärke erreichen, denn erst gegen Ende Oktober ist es möglich, die Ruhm-Stufe auf Level 80 zu bringen.

Warum ist die Ruhm-Stufe wichtig? Obwohl die größten Freischaltungen bereits recht früh im Ruhm-System anstanden, wächst bis zur Ruhmstufe 80 die Kraft der Spieler immer weiter an. Das liegt daran, dass zwischen Stufe 60 und 80 die verschiedenen Seelenbande der Pakte noch weiter aufgewertet werden. Reihe für Reihe werden ihre Medien-Plätze verbessert, sodass sie einige Level über dem tatsächlichen Maximum liegen.

Vor allem Spielern, die gerade noch am heroischen oder mythischen Raid zu knabbern haben, kann das Ruhm-System helfen. Da jede Woche der Charakter ein kleines bisschen besser wird, ganz ohne neue Ausrüstung, kann der Ruhm dabei helfen, die aktuellen Herausforderungen doch noch zu bewältigen.

2 Ruhm pro Woche – also dauert das noch bis Ende Oktober.

Bis wann dauert das Ruhm-System? Das Maximum an Ruhm, also Stufe 80, kann frühestens am 20. Oktober 2021 verdient werden. An diesem Mittwoch ist es das letzte Mal notwendig, 1.000 Anima zu sammeln und die Weekly-Quest auf Korthia abzuschließen. Das liegt daran, dass ihr aktuell nur noch 2 anstelle von 3 Ruhmstufen pro Woche verdienen könnt, da die Pakt-Kampagne ein Ende gefunden hat.

Auf der anderen Seite heißt das auch: Wer keine Lust hat, seinen Ruhm Stück für Stück freizuschalten, der wartet einfach bis zum 20. Oktober und beginnt dann wieder mit WoW, um alle Ruhmstufen direkt am Stück freizuschalten. Dank Catch-Up-Mechanik kann man vergleichsweise einfach über Dungeons, Torghast und andere Spielinhalte zum aktuellen Maximum aufschließen.

Kommt bis dahin gar nichts Neues? Das bleibt abzuwarten, denn es ist durchaus möglich, dass Blizzard bis Oktober zumindest den kleinen Zwischenpatch 9.1.5 veröffentlicht. Dieser wird zwar wohl kaum große neue Inhalte mit sich bringen, könnte aber ein paar Kleinigkeiten bringen oder alte Inhalte aufwärmen. So wäre es etwa an der Zeit, die „Zeitwanderung Legion“ zu aktivieren oder auch die Kampfgilde in Orgrimmar und Sturmwind einmal mehr ins Leben zu rufen.

Was sich Blizzard für Patch 9.1.5 überlegt hat, erfahren wir sicher in den nächsten Wochen, denn schon bald dürfte das Update auf dem PTR sein. Immerhin haben die Entwickler schon angekündigt, dass es bald neue Anpassungsoptionen für einige Verbündete Völker geben wird, darunter Lichtgeschmiedete Draenei, Nachtgeborene und Leerenelfen.

Es wäre aber durchaus denkbar, dass Patch 9.1.5 schon vor dem Erreichen des Ruhm-Maximums erscheint.

Bleibt ihr World of Warcraft auch in der anstehenden Content-Dürre treu? Oder legt ihr Shadowlands ein paar Monate zur Seite und widmet euch anderen Spielen, bis es wieder mehr zu tun gibt?