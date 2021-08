World of Warcraft ist voller parasitärer Spielsysteme. Das macht das MMORPG langfristig schlechter – und es braucht Änderung, findet Cortyn von MeinMMO.

Live-Spiele und MMORPGs sind quasi permanent im Wandel. Es gibt ständig neue Systeme, während andere vernachlässigt oder ganz gestrichen werden. Doch nur wenige Spiel-Systeme schaffen es wirklich langfristig eine Bereicherung zu sein. Sie haben eine kurze Lebensdauer und wurden quasi künstlich „oben drauf“ addiert, ohne das Spiel wirklich zu bereichern.

Oft bestehen diese Systeme nur für eine bestimmte Zeit und werden dann einfach vergessen oder gar nicht weitergeführt. Sie geben dem Spiel nichts Langfristiges, sie bedienen sich an anderen Systemen und funktionieren nur, weil die Entwickler zwanghaft alles drumherum so aufbauen, dass sie funktionieren.

Das sind parasitäre Systeme. Und sie machen unsere liebsten Spiele schlechter.

Besonders empfehlen kann ich ein Video vom YouTuber Josh Strife Hayes – den kann ich euch ohnehin ans Herz legen, denn seine MMORPG-Analysen sind oft zutreffend und gut mit Argumenten belegt:

Parasitäre Systeme kommen neu dazu, bleiben aber isoliert

Was sind parasitäre Systeme? Parasitäre Systeme in Spielen lassen sich an mehreren Anhaltspunkten erkennen. Nicht alle davon müssen zwingend erfüllt sein, aber wenn eine Mehrheit davon vorhanden ist, liegt der Schluss nahe, dass es sich um ein parasitäres System handelt. Die Anhaltspunkte sind:

Das System wurde erst nachträglich zum Spiel hinzugefügt.

Das System ist nicht „rückwärtskompatibel“ zu alten, bestehenden Systemen.

Das System existiert in einem eigenen, abgeschlossenen Rahmen.

Das System benötigt die Kern-Systeme des Spiels um zu existieren, hat aber nur wenig Interaktionen mit den Kern-Systemen.

Nichts im parasitären System ist relevant außerhalb des Systems oder außerhalb eines sehr spezifischen Zeitrahmens.

Man kann das System entfernen, ohne dass sich viel am Spiel als Gesamten ändern würde.

WoW steckt voller parasitärer Systeme

Ich will ganz ehrlich mit Euch sein: Bis vor ein paar Tagen war mir dieser Begriff des parasitären Spieldesigns oder der parasitären Systeme im Gaming gar nicht bekannt. Doch jetzt, wo ich ihn kenne, fällt es mir in fast jedem größeren Spiel auf und ganz besonders in World of Warcraft. Denn World of Warcraft steckt voller parasitärer Systeme.

So richtig angefangen hat das mit der Garnison in Warlords of Draenor. Hier musste man viel Zeit und Ressourcen investieren, um die Garnison aufzubauen, neue Rekruten anzuheuern oder Gebäude zu errichten. Kaum war WoD beendet, verschwand die Garnison in Vergessenheit.

Ähnlich war es in Legion mit der Artefaktwaffe. Fast die ganze Erweiterung drehte sich darum, die Waffe zu verbessern und Zeit zu investieren, um sie zu verfeinern – bevor sie einfach abgeschafft wurde.

Artefaktwaffen hat man am Ende von WoW zurückgelassen – die waren parasitär, auch wenn sie beliebt waren.

Auch beim Herz von Azeroth war das der Fall. Die Halskette wurde am Anfang der Erweiterung eingeführt und so ziemlich alles drehte sich darum, diese Kette immer stärker zu machen. Besuche in Dungeons, Raids – sogar Beute wurde mit Azerit-Fähigkeiten an die Halskette gekoppelt, bevor mit dem Start von Shadowlands die Kette jeglichen Nutzen verloren hat.

Bei diesen drei Systemen kann man die Frage „Hätte das komplette Löschen dieses Features etwas an der grundlegenden Erfahrung von World of Warcraft geändert?“ recht eindeutig mit einem „Nein“ beantworten. Das Spiel hätte sich noch immer identisch gespielt. Es waren also parasitäre Systeme.

Im Gegensatz zu diesen parasitären Systemen stehen die Kern-Systeme. Eines davon ist beispielsweise die Jagd nach immer besserer Beute. Darauf basiert World of Warcraft und das ist ein treibender Faktor im Spiel. Daher ist es auch nicht „parasitär“, wenn Ausrüstung als solches im Laufe der Zeit an Wert verliert, etwa durch eine neue Erweiterung oder einen neuen Patch. Die Suche nach immer besseren Items zur Verbesserung des Charakters ist ein grundlegendes Prinzip des Spiels.

Weniger eindeutig ist die Zuordnung bei einer anderen Kategorie von Systemen, die man am ehesten als „Minispiele“ beschreiben kann. Ein gutes Beispiel sind hier die „Pet Battles“ in WoW. Die könnte man auf den ersten Blick auch als parasitär einordnen, würde ich aber eher als Minispiel klassifizieren. Denn Pet-Battle sind so losgelöst vom ganzen Rest der Spiel-Erfahrung und benötigen nur Aufmerksamkeit von Spielern, die diesen Content wirklich mögen, dass dieses System für sich alleine existieren kann.

Klar gibt es hie und da kleine Schnittpunkte, da Pets etwa bei Raidbossen droppen oder als Ruf-Belohnung erhältlich sind, doch macht das allein das System nicht parasitär.

Parasitäre Systeme sorgen für Verwirrung, denn ihr Effekt verfliegt

Dabei gilt aber trotzdem, dass nicht jedes parasitäre System grundsätzlich schlecht sein muss, auch wenn das in vielen Fällen so ist.

Einer der wohl wichtigsten negative Aspekte ist die Verwirrung für neue Spieler oder solche, die sich nicht außerhalb des Spiels mit Informationen versorgen.

Wer heute mit World of Warcraft anfängt und voller Stolz etwa seine Garnison in Draenor ausbaut, der hat absolut keine Ahnung, dass das in knapp 10 Stunden Spielzeit überhaupt keine Relevanz mehr haben wird.

Die Garnison war ein großes Features von WoD – die Meinungen darüber sind gemischt.

Wer in Battle for Azeroth das „Herz von Azeroth“ bekommt und voller Inbrunst auflevelt, damit es immer stärker wird, hat keine Ahnung, dass das in Shadowlands überhaupt keinen Nutzen mehr erfüllt und dort sogar die ganzen erspielten Kräfte verliert.

Das Gleiche wird vermutlich auch in Shadowlands der Fall sein, denn schon jetzt ist abzusehen, dass Blizzard die Pakte wohl nicht in 10.0 übernehmen wird und die Pakt-Fähigkeiten einfach gestrichen werden.

Ein noch jüngeres Beispiel sind die Herrschaftssockel aus Patch 9.1. Das sind spezielle Sockel, die nur auf bestimmten Gegenständen sein können und in die nur ganz spezielle Herrschafts-Sockelsteine passen. Die Steine können aufgewertet werden und gewähren Set-Boni, die aber nur an speziellen Orten aktiv sind. Das erklärt das Spiel aber nirgendwo und ist auch nicht intuitiv.

Schlimmer noch: Dadurch, dass Herrschafts-Sockel existieren, werden andere etablierte Systeme schlechter, da die wöchentliche Belohnungskiste für „Mythisch+“ Gegenstände enthalten kann, die sich mit einem Slot für den Herrschaftssockel überschneiden. Das ist dann ein parasitäres System, das kaum einen Nutzen erfüllt und andere Mechaniken auch noch schlechter macht.

Es gibt auch positive Beispiele

Doch nicht alle Systeme der neueren Zeit sind parasitär in World of Warcraft. Auch wenn nicht jeder Spieler es mag, ist gerade das „Mythisch+“-System ein gutes Beispiel für etwas, das mehr und mehr zu einem integralen Bestandteil des Spiels wurde. Was am Anfang einfach als „Hardmode“ begann, ist inzwischen durch Skalierbarkeit, Erfolge, Möglichkeit der Item-Aufwertung und der wöchentlichen Belohnungskiste ein Kern-Endgame-Feature geworden, das Erweiterungen überdauert. Ein System, das sich gut in die Loot-Struktur von World of Warcraft eingefügt hat.

Das System rund um “Mythisch+” ist inzwischen fester Bestandteil des Spiels.

Bis das so gut und fest integriert war, sind aber viele Jahre ins Land gezogen und die „Mythisch+“-Dungeons wurden häufig überarbeitet. Es benötigt eben viel Zeit und Ausdauer, um ein neues Kern-System zu erschaffen, denn es gilt:

Parasitäre Systeme zu entwickeln, die man am Ende eines Addons vergisst, ist einfach.

Kern-Systeme nachträglich zu entwickeln, ist schwierig.

Abschließen will ich wieder mit einem Zitat aus dem oben gezeigten Video:

Das ist, als wenn du eine Pizza machst. Du fängst mit dem Teig als Basis an, dann kommt die Sauce und dann der Käse und dann der restliche Belag. Du nimmst ein bisschen Abstand, schaust dir das Ganze an und sagst: „Das ist vollständig.“ Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt: „Hey, ich hab die ganze Pizza gegessen. Mach sie anders.“ Dann könntest du zurückgehen und die Basis neu machen, die Sauce neu machen oder den Käse neu machen. Aber das wäre kompliziert. Es ist leichter, einfach mehr Belag hinzuzufügen, ohne dabei innezuhalten und nachzudenken: Macht dieser Belag die Pizza eigentlich besser? Oder füge ich sie nur hinzu, weil die Leute fordern, dass ich IRGENDWAS hinzufüge?

Das ist eine Frage, die sich nicht nur Entwickler, sondern auch wir als Spieler stellen und ehrlich beantworten sollten. Ich bin mir sicher, dass es zu besseren Spielen für alle führen würde.