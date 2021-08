WoW bekommt immer mehr neue Systeme – Braucht es das?

Neue Systeme sind ein Verkaufsargument bei World of Warcraft. Doch braucht das MMORPG das wirklich?

World of Warcraft entwickelt sich ständig weiter. Seit vielen Jahren ist es ganz normal, dass mit jedem neuen Addon oder Patch auch frische Systeme ins Spiel kommen, die das Spiel größer und komplexer machen. Egal ob das besondere Items mit Skill-System wie die Artefaktwaffen sind oder das Herz von Azeroth, oder aber größere Entscheidung wie die Wahl eines Paktes in Shadowlands.

Was sind die Vorteile neuer Systeme?

Neue Systeme bieten eine ganze Reihe von Vorteilen, sowohl für die Entwickler als auch für die Spieler. Darunter fallen:

Spieler freuen sich auf Neuerungen: Neue Systeme erzeugen fast ganz automatisch auch einen Hype und Vorfreude. Egal ob es die erwartungsvolle Spannung ist, in Legion die mächtige Klinge Aschenbringer führen zu dürfen, sich in Shadowlands für einen der vier Pakte zu entscheiden oder in Draenor eine eigene Garnison aufzubauen – all das sorgt in vielen Fällen für Vorfreude. Oft kann es sich auch toll anfühlen, einfach etwas „ganz neues“ in einem Spiel zu tun, das man schon seit Jahren spielt.

Freiraum für Experimente: Neue, temporäre Systeme geben den Entwicklern auch die Möglichkeit, einfach mal etwas Frisches auszuprobieren, ohne dass es zwingend „für immer“ ein Teil des Hauptspiels wird. Gute Beispiele sind hier die Insel-Expeditionen oder Kriegsfronten. Das waren weitgehend unbeliebte Features, die auf dem Papier allerdings gut aussahen. Viele Spieler stimmen darin überein, dass es gut war, das mal auszuprobieren – selbst wenn die Features am Ende nicht gut ankamen und rasch zurückgelassen wurden.

Kriegsfronten kamen nicht gut an – aber vielen gefällt, dass Blizzard es zumindest versucht hat.

Verbesserungen auf lange Sicht: Manche neuen Systeme beginnen ganz anders als sie enden. Ein Beispiel hier sind etwa die „Szenarien“. In Mists of Pandaria waren das noch „Mini-Dungeons für 3 Spieler“ mit eher fragwürdigem Erfolg. Das System der Szenarien wurde aber später leicht abgewandelt und auch für Solo-Inhalte implementiert, etwa um das Finale einer Questreihe besonders gut in Szene zu setzen und andere „störende“ Spieler dabei auszublenden. So wurde aus einem kleinen Neben-Feature etwas, das später fest in die Quest-Struktur des ganzen Spiels eingearbeitet wurde.

Was sind die Nachteile neuer Systeme?

Doch genau so, wie Systeme Vorteile bringen, gibt es eine ganze Reihe von Nachteilen. Auch hier gehen die Meinungen auseinander, doch oft angeführte Kritikpunkte sind:

Geliehene Kraft wird nutzlos: Viele Systeme sind genau eine Erweiterung lang aktiv. Azerit-Rüstung aus BfA, die Garnison auf Draenor, die Artefaktwaffen in Legion oder jetzt die Pakte in Shadowlands. All diese Systeme machen den Charakter stärker und verbessern ihn – allerdings nur in der jeweiligen Erweiterung oder sogar dem jeweiligen Patch. Danach lässt man diese Features zurück und sie werden unwichtig, daher ist die Kraft nur „geliehen“ und wird am Ende der Erweiterung zurückgelassen oder gar unzugänglich gemacht.

Hohe Komplexität schreckt ab: Immer mehr Systeme führen auch dazu, dass World of Warcraft immer komplexer wird. Sämtliche Systeme von Shadowlands als Neuling zu verstehen, ohne Guides zu konsultieren oder sich außerhalb des Spiels zu informieren, ist quasi nicht mehr möglich. Wer bei Pakten, Mythisch+, Herrschafts-Sockeln, Torghast (und seinem Punktesystem), Seelenbanden und Medien auf den ersten Blick durchsteigt, der dürfte wohl ein seltener Einzelfall sein.

Bei hoher Komplexität und vielen Systemen steigen Neulinge kaum noch durch.

Zwang zur Teilnahme: Neue Systeme bekommen in WoW häufig Relevanz, indem sie mit anderen Systemen verbunden werden. So muss man für die Herstellung legendärer Gegenstände etwa zwangsweise Torghast besuchen. Dazu kommt dann noch die Anforderung, jede Woche Ruhmstufen zu sammeln, damit der Charakter mittels Seelenbanden und Medien stärker wird. All diese Systeme sind quasi Pflicht und es ist nicht möglich, einzelne Systeme, die man gar nicht mag, einfach wegzulassen, da dies auch in anderen Spielinhalten zu Nachteilen führt.

Spieler diskutieren schon lange darüber

So diskutieren die Spieler: Auch im Subreddit von World of Warcraft wird immer mal wieder über das Thema gesprochen. Aktuell ist ein Beitrag von ZombieTheRogue recht weit oben, der ebenfalls dieses Thema behandelt und sich fragt, ob eine WoW-Erweiterung überhaupt neue Systeme braucht. Er meint dazu:

Alles, was es braucht, sind spaßige Raids mit guter Beute. Tier-Sets. Richtige Tier-Sets. Macht einfach einen spaßigen Raid mit guter Beute, der ganz alleine gut ist, ohne Systeme die das modifizieren. PvP braucht einfach nur einen Händler mit Rüstung, die man kaufen kann und die dann für die aktuelle Saison gut ist. Anstatt diesem Aufwertungs-System, bei dem man zwangsweise Ruhm und Ehre grinden muss. Denkt nicht auch jemand, dass es WENIGER Systeme im Spiel geben sollte?

Allerdings gibt es auch dort Spieler, die Systeme grundsätzlich mögen. So schreibt Ojomon_:

Ich denke, weniger Systeme in Erweiterungen sind Pflicht, aber ich will nicht, dass sie ganz verschwinden. Ich hatte wirklich Spaß an den Klassenhallen und den Artefaktwaffen. Ich genieße das meiste meines Pakt-Sanktums. Aber Pakt-Upgrades mit Seelenbanden mit Medien mit Ruhm erschafft einfach so eine große Aufgabe für jeden neuen Charakter, die mit voranschreiten der Erweiterung nur noch größer wird. […] Ich mag, dass jede Erweiterung sein „eigenes Ding“ hat. Aber eine Erweiterung kann nicht nur aus „Dingen“ bestehen, die alle nicht in die nächste mitgenommen werden.

Wie seht ihr das: Braucht WoW immer neue Systeme?

Aber kommen wir nun zu euch, unseren Lesern auf MeinMMO. Wie ist eure Meinung zu neuen Systemen in World of Warcraft? Braucht das Spiel in jeder Erweiterung neue Systeme, um neue und alte Spieler anzulocken? Machen diese Systeme das Spiel grundsätzlich besser oder schlechter?

Wenn ihr eure Antwort noch ein bisschen umfangreicher ausformulieren wollt, dann lasst doch gerne einen Kommentar da und erklärt, was euch an neuen Systemen in World of Warcraft gefällt oder stört. Wie immer: Bleibt aber bitte höflich und sachlich in der Diskussion.