Hexenmeister in WoW übertreibt, tötet 15 Spieler mit einem Zauber

In World of Warcraft läuft ein Hexenmeister Amok und erlegt 15 feindliche Spieler mit nur einem Zauber. Sind Warlock gerade so OP?

Dass Hexenmeister in World of Warcraft richtig fiese Gesellen sein können, macht eigentlich der Name der Klasse und ein Blick auf ihre Dämonen schon klar. Doch dass die Fel-Wirker auch noch Möglichkeiten haben, über ein Dutzend Spieler gleichzeitig aus dem Leben zu befördern, ist dann doch etwas zu viel des Guten. Ein einziger Chaosblitz genügt, um 15 feindliche Spieler im PvP gleichzeitig aus den Latschen zu hauen.

Was ist passiert? Rextroy hat mal wieder ein Video veröffentlicht, das ihm beim Ausführen einer absurd-starken Kombo in World of Warcraft zeigt. Als Hexenmeister gelingt es ihm, mit einem einzigen Chaosblitz bis zu 15 feindliche Spieler zu treffen und ihnen jeweils zwischen 40.000 und 50.000 Schaden zuzufügen. Die meisten Nicht-Tank-Charaktere ballert so viel Schaden direkt aus dem Leben und sorgt für einen schnellen Besuch beim Geistheiler.

Wie funktioniert das? Wie üblich kombiniert Rextroy eine ganze Reihe von Talenten und Fähigkeiten, um auf enorm hohe Schadenszahlen zu kommen. Die wichtigsten Elemente sind:

Seelendunkelheit: Ein Stärkungszauber aus dem Raid „Sanktum der Herrschaft“. Dieser Buff erhöht bei 3 Stapeln den verursachten Schattenschaden um 60 %, was auch den Chaosblitz betrifft.

Fluch der Verwüstung: Ein PvP-Talent, das dafür sorgt, dass Einzelziel-Zauber alle Feinde innerhalb des Fluch-Bereichs treffen. Somit trifft der Chaosblitz viele Spieler gleichzeitig.

Verrottendes Seelensäckchen: Dieses legendäre Item gewährt bis zu 20 % kritische Trefferwertung und 20 % zusätzliches Tempo – das erhöht den Schaden von Chaosblitz weiter, da kritische Trefferwertung direkt in Schaden des Zaubers umgewandelt wird (da er ohnehin immer kritisch trifft).

Seelenbande: Korayn von den Nachtfae gewährt den Bonus „Erstschlag“ und „Taktiken der Wilden Jagd“, die erhöhen den Schaden kurzzeitig um weitere 10 % und geben nochmal 25 % kritische Trefferchance.

Das alles sorgt für riesige Schadenszahlen zwischen 40.000 und 50.000 Schaden und sorgt in den meisten Fällen für einen extrem schnellen Tod.

Ist das erlaubt? Grundsätzlich benutzt Rextroy mit seinem Hexenmeister nur Mechaniken, die es im Spiel auch gibt und das ermöglichen. Allerdings dürfte es wohl ein Fehler sein, dass er den „60 %“-Buff aus dem Raid Sanktum der Herrschaft mit nach draußen nehmen kann.

Für gewöhnlich meldet Rextroy seine Entdeckungen übrigens direkt an Blizzard, sodass die Entwickler einige Tage Zeit haben, um den Fehler zu beheben. Erst danach veröffentlicht Rextroy dann seine Videos. So hat er ein interessantes Video mit coolen Funden, aber es besteht nicht die Gefahr, dass Tausende Spieler diesen Trick nachmachen, da er zum Zeitpunkt des Video-Releases schon gefixt ist.

Dennoch ist es immer wieder spannend zu sehen, welche Lücken in den Spielmechaniken die Spieler finden und was für absurde Effekte sich damit erzielen lassen.

Schon vor einigen Tagen hat Rextroy mit seinem Hexenmeister aufgeräumt – mit einem anderen Zauber.