Ein altes Features aus WoW: Battle for Azeroth wird bald auch für Solo-Spieler zugänglich. Die Insel-Expeditionen kehren zurück.

Auch wenn Patch 9.1.5 von World of Warcraft noch nicht auf dem PTR spielbar ist, verrät Blizzard Stück für Stück, was in dem kommenden Update stecken wird. Neben einigen neuen Charakter-Anpassungen für Verbündete Völker wurde jetzt ein weiteres Detail enthüllt. Eines der „großen“ Features von Battle for Azeroth wird auch für Solo-Spieler zugänglich gemacht.

Was wurde gesagt? Im europäischen WoW-Forum meldete sich Community Manager Linxy zu Wort. Es wurde erklärt, dass Blizzard daran arbeitet, die Insel-Expeditionen aus Battle for Azeroth auch für Solo-Spieler zugänglich zu machen.

Der aktuelle Plan sieht vor, dass mit Patch 9.1.5 alle Charaktere sich entweder alleine, zu zweit oder wie gewohnt zu dritt für Insel-Expeditionen anmelden können.

Was bringt das? Auch wenn Insel-Expeditionen ein umstrittenes Feature in Battle for Azeroth waren, da sie für monotonen Grind von Artefaktmacht standen, gab es eine Reihe von Spielern, die Insel-Expeditionen mochten. Auch jetzt noch bieten Insel-Expeditionen Hunderte verschiedene Belohnungen, die es nirgendwo anders gibt. Das sind spezielle Reittiere, aber auch interessante Transmog-Sets, zahlreiche Spielzeuge und auch für Haustier-Sammler gibt es eine ganze Menge.

Mounts wie diesen Papagei könnt ihr bald solo farmen.

All dies kann künftig solo gefarmt werden, sodass man nicht länger auf eine Gruppe angewiesen ist.

Wann kommt das? Ein Release-Datum für Patch 9.1.5 gibt es noch nicht. Allerdings liefert das Ruhm-System einen möglichen Hinweis darauf. Denn noch bis zum 20. Oktober ist es möglich, neue Ruhm-Stufen zu erreichen. Erst dann sind alle Charaktere „vollständig“ und maximal ausgebaut. Das wäre ein guter Termin, um kurz darauf Patch 9.1.5 zu veröffentlichen.

Was bezweckt Blizzard damit? Die Insel-Expeditionen solo erledigen zu können, ist ein Wunsch, den Spieler schon zum Start von Shadowlands hatten. Immerhin gibt es dort zahlreiche Erfolge, Spielzeuge, Reittiere und Transmog, das auch jetzt noch ziemlich schick aussieht.

Da Blizzard mit Patch 9.1.5 vor allem Verbesserungen vornehmen wird und den Spielern möglichst simpel ein paar Inhalte bieten muss, um die Zeit bis 9.2 zu überbrücken, ist das eine gute Gelegenheit für die Insel-Expeditionen.

Werdet ihr die Inseln nachholen und euch die ganzen Belohnungen verdienen? Oder kriegen euch keine zehn Tauren mehr auf die Inseln?