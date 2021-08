Verrückter WoW-Spieler levelt 237 Tage, wird auf dem Start-Schiff Stufe 60

Die meisten Quests für Pet-Battles sind accountübergreifend. Das bedeutet, dass die Quests auf einem Charakter erledigt werden können, ein anderer Charakter aber dafür die Belohnung einheimst. So lassen sich Erfahrungspunkte auch mit Charakteren sammeln, die auf herkömmlichem Weg gar nicht anders an XP kommen würden.

Wie wurde der Charakter gelevelt? Auf dem Schiff gibt es nur wenig Erfahrungspunkte. Nach einer erste kurzen Einführungsquest wird man sogar gezwungen, das Schiff zu verlassen – darauf konnte sich Chica also nicht verlassen. Stattdessen hat sie einen „Trick“ benutzt, der schon seit einigen Jahren in der WoW-Community Anwendung findet: Pet-Battles.

Warum ist das komisch? Eigentlich ist die „Insel der Verbannten“ ein Startgebiet, auf dem sich Spieler nur bis Stufe 10 aufhalten, dann führt die Questreihe nämlich von der Insel runter. Auf dem Start-Schiff ist man sogar noch weitaus kürzer unterwegs, nämlich nur für wenige Minuten. Dort wird gerade mal die grundlegende Steuerung von World of Warcraft erklärt, bevor das Schiff in den ersten Quests kentert und man gezwungenermaßen auf der Insel strandet.

In World of Warcraft gibt es zwar viele Ziele, die vom Spiel vorgegeben werden, doch manch einem ist das nicht genug. Viele suchen sich eigene Ziele, die auf den ersten Blick absurd scheinen. So etwa eine Pandarendame, die es sich zum Ziel gemacht hat, Level 60 schon im Startgebiet zu erreichen. Schlimmer noch: Sie hat nicht einmal das Schiff vor der Insel der Verbannten verlassen.

Eine Pandaren levelt in World of Warcraft sonderbar. Sie wurde Stufe 60 – auf dem Start-Schiff, das sie nie verlassen hat.

