Patch 9.1.5 von World of Warcraft wird wohl viele kleine Wünsche erfüllen. Eine gute Sache? Nein, findet unser WoW-Dämon Cortyn. Es ist peinlich.

Dass Patch 9.1 von World of Warcraft jetzt nicht gerade die Glanzstunde von Blizzard war, ist inzwischen wohl jedem bekannt. Egal ob es um den andauernden Grind von Torghast, die wöchentliche Freischaltung von Ruhm oder die Story geht – Patch 9.1 ist nicht gerade beliebt und hat, zusammen mit dem Sexismus-Skandal bei Blizzard, viele langjährige Fans und auch Content-Creator verscheucht.

Da ist der kommende Patch 9.1.5 der Notnagel der Entwickler, um den Spielern möglichst viele Wünsche zu erfüllen, die sich leicht umsetzen lassen und nicht viel Aufwand benötigen. Immerhin ist 9.1.5 nur ein kleiner „Zwischenpatch“ und wird nur wenig große Neuerungen mit sich bringen. Die X.5er-Patches sind schon immer für Feintuning und Kleinigkeiten gewesen.

Die ersten Versprechungen von Blizzard haben auch jeweils den Nerv einer bestimmten Spielergruppe getroffen:

Nach der Ankündigung im Februar, dass es vorerst keine neuen Möglichkeiten der Charakteranpassung geben wird, hat Blizzard nun eingelenkt und doch neue Optionen für Leerenelfen, Lichtgeschmiedete Draenei und Nachtgeborene angekündigt.

Nachtfae-Spieler bekommen die lange gewünschte Möglichkeit, sich in verschiedene Kleintiere mit der Seelengestalt zu verwandeln – darunter Eichhörnchen, aber (vermutlich) auch Corgies.

Neue Reisegestalten für Druiden.

Alter Content mit jeder Menge kosmetischer Belohnungen wird zugänglicher. Insel-Expeditionen lassen sich künftig auch solo farmen, um die zahlreichen Transmog-Items und Spielzeuge abzugreifen.

Erst vor wenigen Stunden kamen dann noch weitere Bestätigungen: Blizzard erfüllt so ziemlich alle Wünsche die Spieler hatten. Freier Pakt-Wechsel, weniger Stress mit Anima, Wegfall der Conduit Energy.

Das sind nur die ersten Dinge, die angekündigt wurden. Im Laufe der kommenden Tage werden sicher noch weitere solcher „Low Hanging Fruits“ offenbart, also simple Änderungen, die nur wenig Aufwand in der Entwicklung benötigen, aber den Spielern gefallen. Über eine ganze Reihe dieser möglichen Neuerungen haben wir bereits in diesem Artikel gesprochen:

Versteht mich bitte nicht falsch. Es ist natürlich toll, dass Blizzard mit Patch 9.1.5 eine ganze Reihe von Veränderungen und Verbesserungen ankündigt, die World of Warcraft angenehmer machen. Eine Verbesserung ist grundsätzlich immer etwas Gutes und natürlich aus Sicht eines aktuellen Spielers zu begrüßen.

Allerdings muss sich Blizzard die – zugegeben, etwas abgedroschene – Frage gefallen lassen: Warum erst jetzt?

Der Feature-Kreislauf bei World of Warcraft

In den letzten Jahren hat sich ein Kreislauf gebildet, der langsam nur noch als peinlich zu sehen ist. Schon in der Beta gibt es umfassendes Feedback zu einem Feature, das bei der Community nicht gut ankommt.

Dieser ewige Kreis von „Wir bringen ein Feature, das in seiner aktuellen Form den Spielern nicht gefällt und verbessern das über den Verlauf eines Jahres“ ist ermüdend. Es ist vorhersehbar. Jeder weiß inzwischen, dass Systeme unfertig erscheinen und dann im Laufe der Patches nachjustiert werden, bis die meisten WoW-Spieler damit zufrieden sind.

Selbstverständlich ist eine Verbesserung gut – auch eine späte Verbesserung. Aus meiner Sicht ist es immer besser, eine Situation verbessern zu wollen anstelle zu sagen: „Ach, lassen wir so, lohnt nicht mehr.“

Aber wenn sich das gleiche Problem wieder und immer wieder abzeichnet und Jahr für Jahr exakt das Gleiche mit unterschiedlichen Features geschieht, dann ist das traurig. Denn dann bleiben am Ende nur zwei mögliche Schlussfolgerungen möglich:

Blizzard ist unfähig, Systeme so zu erschaffen, dass ein Großteil der Community sie mag. Die Entwickler sind inkompetent.

Blizzard veröffentlicht die Systeme absichtlich unvollständig, um Spieler erst zu stressen und sie später zu erlösen und Wünschen nachzugeben. Es ist Kalkül der Entwickler.

Ich mag beide Vorstellungen nicht. Mir missfallen beide Gedanken, aber nach der Garnison in Warlords of Draenor, den Legendary-Items in Legion, der Azerit-Rüstung in Battle for Azeroth und den zahllosen miteinander verstrickten Systemen in Shadowlands, bleiben nur diese beiden Möglichkeiten offen.

Manch einer mag jetzt vielleicht noch anmerken, dass es auch eine dritte Option gibt: Zeitruck, der es den Entwicklern nicht möglich macht, Systeme lange genug zu bearbeiten und vollständig zu veröffentlichen. Doch das wäre dann nur eine Mischung aus beiden Gründen – Unfähigkeit und Kalkül. Wenn etwas nicht zufriedenstellend fertig wird, kann man es nämlich verschieben. Dafür war Blizzard dereinst mal bekannt. „It’s done when it’s done“ und nicht „Es ist ‘n bisschen fertig, Rest machen wir später, mal schauen, vielleicht auch nicht“.

WoW gehen die Chancen langsam aus – aber noch kann man das Ruder rumreißen.

Das nächste Addon wird entscheidend – Mal wieder

Die Entwickler haben auch nur eine einzige Möglichkeit, beide Vorwürfe zu entkräften. Sie müssen mit 10.0, also der nächsten Erweiterung, unter Beweis stellen, dass sie ausgereifte Systeme direkt zum Start ins Spiel bringen. Denn selbst die treusten WoW-Fans ahnen langsam, dass es wohl nicht mehr viele Warnschüsse für World of Warcraft braucht, bis eine Kugel mal tödlich trifft.

Was mich noch bis heute komplett verwirrt: In der Beta konnte man zeitweise komplett über Torghast leveln. Ich habe das richtig geliebt. Als Option für Twinks wäre das optimal. Ich habe nie verstanden, warum das mit späteren Beta-Phasen einfach gestrichen wurde. Es fühlte sich so gut an und das, obwohl Torghast damals noch gar keine Belohnungen außer grauen „Platzhalter“-Items hatte.

Klar, einige Entscheidungen sind so sonderbar, dass man sie überhaupt nicht nachvollziehen war. Als bei der BlizzConline die Frage nach neuen Cosmetics quasi mit „Wir haben gesehen, wie sehr ihr die neuen Charakter-Anpassungen mögt, deshalb machen wir jetzt erstmal keine mehr“ beantwortet wurde, ist daraus zurecht ein albernes Meme geworden. Gut, dass man sich da noch einmal umentschieden hat.

Mir ist auch bewusst, dass ich selbst nicht immer ganz bei den lauten Stimmen der Community bin. Mir macht „Conduit Energy“ nichts aus, da ich keinen Wert auf perfektes „Min/Maxing“ lege. Ich habe Spaß an Torghast und auch kein Problem damit, an einen Pakt gebunden zu sein – ich mag die Permanenz dieser Entscheidung und die negativen Konsequenzen, wenn man sich nachträglich umentscheiden will. Ich kann aber auch gut damit leben, wenn das nun wegfällt.

Wie ihr wisst, habe ich auch weiterhin Spaß an WoW. Für mich ist es noch immer ein gutes Spiel, in dem ich gerne meine Zeit verbringe. Ich liebe Mythisch+ mit meiner Gilde oder die Raidabende mit Freunden und Bekannten im Sanktum der Herrschaft. Aber World of Warcraft könnte so viel besser sein und das ohne besonders großen Aufwand. Man müsste sich nur die Zeit nehmen und zuhören.

Also: Ja, Blizzard. Bring bitte viele gute und simple Verbesserungen in Patch 9.1.5. Und künftig machst du das dann direkt von Anfang an. So wie früher, als Spiele zu Release fertig sein mussten. Danke.