WoW nennt auch noch die Rosa Liebesrakete um, ändert die Story

Weitere Anpassungen in World of Warcraft stehen an. Auch die Rosa Liebesrakete fällt der Umbenennung zum Opfer.

Die Umbenennungen in World of Warcraft gehen weiter. Die neuste Version von Patch 9.1.5 auf dem PTR hat wieder eine Handvoll von Anpassungen parat. Eines der seltensten Reittiere im Spiel wird umbenannt und gleichzeitig auch das Icon geändert. Offenbar erinnerte es wohl zu stark an einen Phallus.

Was wird umbenannt? Die „Rosa Liebesrakete“, eines der seltensten Reittiere im Spiel. Die Rakete kann ganz selten beim Event zum Valentinstag („Liebe liegt in der Luft“) vom Event-Boss gedroppt werden. Wie der Name bereits erahnen ließ, handelt es sich dabei um einen große, rosafarbene Rakete, die ziemlich an Goblin-Technologie erinnert.

Künftig wird die Rakete einen anderen Namen tragen, nämlich „X-45 Heartbreaker“ – zu Deutsch vermutlich „X-45 Herzensbrecher“. Auch das Icon der Rakete wird verändert, sodass es nun klarer an eine Goblin-Rakete erinnert.

Das neue Icon.

Warum wird das umbenannt? Einen genauen Grund nennt Blizzard dafür nicht. Allerdings ist naheliegend, dass die „Rosa Liebesrakete“, vor allem in Zusammenhang mit dem ehemaligen Icon, recht zweideutig betrachtet werden konnte. Schon lange existiert in der Community der – offensichtlich auch angestrebte – Witz, dass es sich bei Icon und Namen um einen Penis handelt.

Mit der Umbennung und Anpassung des Icons ist diese Parallele dann offensichtlich verschwunden.

Die Rosa Liebesrakete – bald die “X-45 Herzensbrecher”.

Auch ein Boss wird umbenannt

Doch die Rosa Liebesrakete ist nicht die einzige Umbenennung. Auch ein Boss aus einem alten Pandaria-Raid wird umbenannt. Die „Zwillingskonsorten“ („Twin Consorts“) im Thron des Donners bekommen einen neuen Namen. Sie werden im englischen Original in „Twin Empyreans“ umbenannt. Ein neuer deutscher Name steht noch aus.

Damit einhergehend ändert Blizzard auch die Beschreibung und damit die zugrunde liegende Geschichte dieser beiden Mogu. In der (noch aktuellen) Beschreibung sind die beiden weiblichen Mogu ganz klar das, was der Name auch sagte – Mätressen:

Man sagt, die Zwillingskonkubinen seien der größte aller Schätze des Donnerkönigs. Gerüchten zufolge sind sie die einzigen weiblichen Mogu, die je existierten, daher behütete Lei Shen sie gut – ihr vernichtendes Arsenal gegen Eindringlinge jedoch noch besser. Aktuelle Beschreibung der Zwillingskonsorten im Dungeon-Journal

In der neuen Beschreibung sind die beiden Loyalisten.

In der neuen Beschreibung ist von dem Umstand, dass es die einzigen beiden Frauen der Mogu sind und sie Lei Shen gehören, keine Erwähnungen mehr. In Patch 9.1.5 heißt es (übersetzt):

Die Twin Empyreans gehören zu den stärksten Champions des Donnerkönigs. Darauf erpicht, seine Herrschaft zu sichern, behält Lei Shen seine Loyalisten stets in der Nähe und ihre vereinten Kräfte gegen Eindringlinge noch näher. Neue Beschreibung der “Twin Empyreans” in Patch 9.1.5

Damit wurden aus einstigen Konkubinen und quasi „Liebesdienerinnen“ des Donnerkönigs nun treue Kämpferinnen.

Was soll das bringen? Seit dem Aufkommen des großen Diskriminierungs- und Sexismus-Skandals haben die Entwickler damit begonnen, unliebsame Inhalte in World of Warcraft zu verändern. Zuerst wurden nur die Namen von NPCs und Items ausgetauscht, die an einstige Entwickler erinnern sollten. Inzwischen sind aber auch andere Inhalte betroffen, so wurden zuvor schon Frauendarstellungen aus dem Spiel gestrichen und gegen Obst ersetzt.

Blizzard möchte ganz offenbar das dargestellte Frauenbild in World of Warcraft grundlegend überarbeiten und schreckt auch nicht davor zurück, die Geschichte von Charakteren zu verändern – selbst wenn die aus Addons kommt, die schon fast ein Jahrzehnt in der Vergangenheit liegen.

Was haltet ihr von diesen Umbenennungen? Absolut okay und in Ordnung? Oder schießen sie viel zu weit über das Ziel hinaus?