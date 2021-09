Gleich 3 Affixe in World of Warcraft werden massiv generft. Wir verraten euch, was sich am „Mythisch+“-System schon bald ändert.

Obwohl die „Mythisch+“-Dungeons eine wichtige Endgame-Säule von World of Warcraft sind, gibt es immer wieder Probleme mit dem System. Vor allem die massiven Unterschiede zwischen den Wochen aufgrund härterer und schwächerer Affixe sind ein Dorn im Auge vieler Spieler. Deshalb justiert Blizzard nun nach und nerft gleich 3 Affixe in Patch 9.1.5.

Was ist das Problem? Viele Spieler haben Spaß an Mythisch+, doch es gibt eine Reihe von Affixen, die besonders in problematischer Kombination dazu führen, dass das Feature an manchen Wochen weniger Spaß macht. Daher hat sich in der Wahrnehmung der Community auch durchgesetzt, dass es besondere „Push Weeks“ gibt, in denen Fortschritt besonders einfach ist und dann gibt’s wiederum Wochen, in denen man lieber einen Bogen um Dungeons macht.

Vor allem der Affix „Nekrotisch“ ist immer wieder Stein des Anstoßes, da er Tanks oft dazu zwingt, lange zu kiten und nur wenig Zeit mit tatsächlichem Tanken zu verbringen. Inzwischen weigern sich viele Tanks, in „Nekrotisch“-Wochen überhaupt zu spielen, da ihnen dort der Spaß fehlt.

Welche Affixe werden angepasst? Drei Affixe, die alleine schon problematisch waren, aber besonders in Kombination zu Ärgernissen führten. Das sind:

Anstachelnd (Bolstering): Wenn Feinde besiegt werden, erhalten alle anderen Feinde in der Nähe einen Bonus auf Leben und verursachten Schaden.

Wütend (Raging): Wenn Feinde unter 30 % ihrer Lebenspunkte gebracht werden, verursachen sie 75 % mehr Schaden.

Nekrotisch (Necrotic): Feindliche Treffer rufen einen Stapel von „Nekrotische Wunde“ hervor, der Schaden verursacht und die erlittene Heilung pro Stapel um 2 % reduziert.

Bei “nekrotisch” verzweifeln Tanks und Heiler gerne mal.

Blizzard lässt Tanks “Nekrotisch” nun leichter kontern

Wie genau sehen die Anpassungen aus? Die Änderungen für alle 3 Affixe sind massiv und in manchen Fällen sogar richtig. Hier sind die Änderungen im Detail:

Anstachelnd: Feinde, die durch Anstachelnd verstärkt sind, behalten diese Verstärkung nur noch für 20 Sekunden, wobei die Dauer bei jedem neuen Stapel wieder auf 20 Sekunden gesetzt wird. Es ist somit quasi unmöglich, sich einen neuen „Miniboss“ zu züchten, sondern spätestens 20 Sekunden nach dem Tod des vorletzten Feindes ist der letzte Gegner wieder auf Normalwerte zurückgeschrumpft.

Wütend: Feinde unter 30 % ihrer Lebenspunkte verursachen nur noch 50 % mehr Schaden und nicht mehr 70 %. Das sollte zu weniger „urplötzlichen Toden“ führen.

Nekrotisch (Necrotic): Die Stärke des Debuffs bleibt gleich, allerdings wird die Dauer von 9 Sekunden auf 6 Sekunden reduziert. Dadurch muss der Tank 33 % weniger kiten, bevor die Stapel ausgelaufen sind. Ein einziger Massenstun kann somit schon genügen, um die Stapel zu resetten.

Bedenkt bei den Informationen jedoch, dass es sich um Angaben vom PTR zu Patch 9.1.5 handelt und sich bis zum Release des Patches noch einiges ändern kann.

Wann erscheint Patch 9.1.5? Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Realistische Schätzungen gehen allerdings von einem Release des Updates ungefähr Mitte Oktober aus. Ihr müsst also noch ein paar Wochen auf die Änderungen warten. Sobald es ein konkretes Datum gibt, informieren wir euch auf MeinMMO natürlich darüber.

Was haltet ihr von diesen Nerfs? Genau das Richtige, um die ätzenden Wochen bei „Mythisch+“ wieder erträglich zu machen? Oder ist damit alles viel zu einfach?