Das liegt daran, dass die Zeitwanderung: Legion sich in den normalen Rhythmus der anderen Zeitwanderungen einreiht und dann nur rund alle 3 bis 4 Monate für 7 Tage verfügbar ist. Es lohnt sich also, direkt zum Start des Events alle Charaktere bereitzuhaben.

Wie oft ist der Magierturm aktiv? Der Magierturm wird recht früh zum Start von Patch 9.1.5 zusammen mit der Zeitwanderung: Legion für 2 Wochen am Stück aktiv sein. Wer möglichst viele Belohnungen will, sollte sich darauf bereits vorbereiten. Denn nachdem die 2 Wochen verstrichen sind, wird es mehrere Monate dauern, bis der Turm wieder aktiv wird.

Wie schwer wird der Magierturm? Anders als damals wird das Itemlevel dieses Mal wohl nicht so entscheidend sein. Wie in anderen Inhalten der Zeitwanderung auch wird Blizzard die Stärke der Charaktere auf ein angemessenes Maß skalieren. Das Ziel ist hier, einen „bedeutenden Schwierigkeitsgrad für aktuelle Spieler“ zu ermöglichen. Demnach wird der Magierturm wohl kein Zuckerschlecken werden, aber auch nichts, das man einfach „outgearen“ kann, indem man ein hohes Itemlevel hat.

Doch es gibt noch mehr. Vor allem Druiden-Spieler können sich freuen, denn die Tank-Druiden können sich eine neue Bärenform verdienen in Form eines „Fel-Werbear“ – also einem Teufels-Werbären.

Was weiß man nun? Blizzard hat in einem neuen Forenbeitrag mehr Details zum kommenden Magierturm-Revival veröffentlicht. Das Datamining hat sich demnach als korrekt erwiesen und für jede Klasse gibt es ein exklusives Set für die Transmogrifikation – ein Recolor des Sets aus dem Grabmal des Sargeras.

Blizzard hat Details zur Rückkehr des Magierturms in Patch 9.1.5 offenbart und erklärt, wie das in World of Warcraft abläuft. Das meiste wurde bereits im Vorfeld von den Dataminern ausgelesen und korrekt vorhergesagt – doch es gibt auch ein paar Überraschungen. Vor allem Druiden können sich freuen, denn die bekommen einen richtig schicken neuen Skin.

Der Magierturm bringt jede Menge Belohnungen in World of Warcraft . Doch besonders Druiden sollten sich freuen – und vorbereiten.

