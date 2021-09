WoW: Auch das Legendary-Farmen wird in Patch 9.1.5 stark vereinfacht

Legendäre Items zu farmen kann in World of Warcraft nervig sein. Das sehen auch die Entwickler – und verbessern jeden Aspekt davon!

Legendäre Gegenstände sind ein wichtiger Bestandteil von World of Warcraft: Shadowlands. Immerhin machen sie einen großen Teil der Stärke des Charakters aus und erlauben sogar unterschiedliche Spielstile, je nach gewähltem Item. Doch das Farmen von legendären Items hat ein paar Hürden, die manche Spieler nerven. Blizzard gelobt mit Patch 9.1.5 auch hier Besserung – und bringt genau das, was sich viele immer gewünscht haben.

Was ist das Problem? Bis Charaktere sich ein legendäres Item mit Gegenstandsstufe 262 herstellen können, vergeht einiges an Zeit. Das liegt daran, dass die notwendige Ressource mit dem Namen Seelenglut recht streng limitiert ist. Pro Woche lässt sich nur eine gewisse Menge erfarmen, danach muss man bis zum wöchentlichen Reset warten. Das nervt und sorgt dafür, dass neue Charaktere erst nach einigen Wochen in den Genuss eines starken, legendären Items kommen und dazu „gezwungen“ sind, Torghast jede Woche aufzusuchen.

Was ändert Blizzard? Mit Patch 9.1.5 heben die Entwickler die Limitierungen für die Ressourcen vollständig auf. Dann gibt es nicht nur beim ersten Besuch pro Woche in einem Flügel von Torghast Seelenglut, sondern auch in allen darauffolgenden. Jeder Durchlauf gewährt die volle Menge an Seelenglut, ohne Abzüge.

Gleichzeitig wird die Menge an erhaltener Seelenglut aus Torghast, den Schlund-Angriffen und dem Kommando-Tisch „drastisch erhöht“. Die aktuellen Werte vom PTR sind die folgenden:

Quelle Aktueller Wert Wert in Patch 9.1.5 Peiniger von Torghast 50 100 Schlund-Angriffe 50 (jeweils) 100 (jeweils) Torghast 8 50 170 Torghast 9 90 230 Torghast 10 120 270 Torghast 11 150 310 Torghast 12 180 350 Gesamt pro Woche: 510 1000

Beachtet, dass der “Gesamt”-Betrag pro Woche von 1.000 nur dem Wert entspricht, wenn ihr alle Inhalte einmal spielt. Ihr könnt unendlich oft Torghast besuchen, daher ist der Wert letztlich unendlich hoch.

Im Klartext heißt das, dass ihr direkt mit dem Erreichen von Stufe 60 damit beginnen könnt, euer Legendary zu farmen und – wenn ihr wollt – innerhalb eines einzigen Tages alles Ressourcen für ein (oder mehrere) legendäre Items auf der höchsten Stufe farmen könnt. Das bisherige Time-Gating, das es notwendig machte, Torghast über knapp 4 Wochen immer wieder zu besuchen, entfällt damit komplett.

Als schöner Begleiteffekt bedeutet das übrigens, dass ihr auch Sockel-Plätze für eure Ausrüstung gezielt und ohne tägliches Limit farmen könnt – denn auch die kann man mit Seelenglut kaufen.

Was wird noch geändert? Auch ein zweites Detail wird angepasst. Denn um ein Legendary zu bauen, benötigt man zuerst die entsprechende Erinnerung, die aus unterschiedlichen Inhalten erhältlich ist – aber immer mit einer spezifischen Quelle. Hier erhöht Blizzard die Drop-Chance auf satte 100 %. Wenn ihr also etwa eine Erinnerung aus dem Theater der Schmerzen benötigt, reicht künftig exakt ein Besuch des Dungeons, um sie garantiert zu erhalten.

Was haltet ihr von diesen Verbesserungen? Eine gute, sinnvolle Änderung für Neueinsteiger und Rückkehrer? Oder wird damit alles viel zu einfach?