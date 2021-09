WoW: Patch 9.1.5 klingt richtig gut – Aber lockt er euch zurück?

Gebt ihr World of Warcraft mit Patch 9.1.5 noch einmal eine Chance? Können all die guten Änderungen euch nochmal heranlocken?

World of Warcraft ist gerade bei vielen Spielern nicht sonderlich beliebt. Das neue Gebiet Korthia ist ausgelutscht, das Grinden hängt vielen Spielern zum Halse raus und das Pakt-System kam nicht so gut an. Zwar gibt es mit Patch 9.1.5 Licht am Horizont, immerhin soll das Update jede Menge Fehler und Problemchen beseitigen. Doch kann das wirklich helfen? Werdet ihr mit Patch 9.1.5 zurückkehren und WoW noch eine Chance geben? Das wollen wir euch, die MeinMMO-Community fragen und gemeinsam herausfinden.

Was steckt alles in Patch 9.1.5? Auch wenn Patch 9.1.5 ein eher kleinerer Patch ohne richtig viel „neuen“ Content ist, stecken doch zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen in dem Update. Einige der Highlights, die verschiedene Spielergruppen ansprechen sollen, sind:

Die Pakte können frei gewechselt werden

Es gibt mehr Anpassungen für Lichtgeschmiedete Draenei, Leerenelfen und Nachtgeborene. Viele Spieler wünschten sich hier mehr Auswahl.

Erbstücke können weiter aufgewertet werden und sind auch in Shadowlands aktiv.

Pakt-Kampagne und Schlund-Intro können übersprungen werden.

Legendäre Items können wiederverwertet werden.

Außerdem gibt es erste Hinweise, dass der beliebte Magier-Turm zurückkommen wird und ein paar neue Transmog-Optionen im Gepäck hat.

Das sind nur ein paar der Veränderungen. Sämtliche bisher bekannten Neuerungen haben wir euch in der großen Übersicht zu Patch 9.1.5 vorgestellt, sodass ihr euch einen besseren Überblick verschaffen könnt.

WoW Patch 9.1.5 – Werdet ihr ihn spielen?

Aber kommen wir nun zu euch! Wir wollen von euch wissen, ob ihr World of Warcraft gerade aktiv spielt und ob ihr mit dem Patch 9.1.5 zurückkommen werdet.

Wenn ihr eure Gründe für das Fernbleiben oder Zurückkehren noch ein wenig ausführen wollt, hinterlasst doch gerne einen Kommentar. Können euch die bisher genannten Änderungen überzeugen? Oder lockt euch das nicht mehr zu einem Abo? Mit etwas Glück wird euer Kommentar in einem anschließenden Artikel zur Auswertung hervorgehoben.