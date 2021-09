Wenn ihr in WoW fies seid, schickt Blizzard euch bald eine Verwarnung

Wer sich in World of Warcraft daneben benimmt, wird künftig schneller verwarnt – aber auch die Melder bekommen mehr Informationen.

Das Melden von störenden Spielern in World of Warcraft fühlt sich oft nach verschwendeter Zeit an. Ob das wirklich etwas bringt und der nervige Mitspieler eine Strafe bekommt, erfährt man nie – zumindest bisher. Blizzard will einiges mit Patch 9.1.5 ändern und den Spielern mehr Informationen geben – sowohl den Opfern, als auch den Tätern.

Was ist das Problem? In einem MMORPG mit vielen Tausenden Spielern wie World of Warcraft, ist nicht jeder andere Spieler ein netter Geselle. Gelegentlich wählen Spieler anstößige Namen, benehmen sich im Chat wie die Axt im Walde oder belästigen auf andere Art und Weise. Doch das Melden über das System fühlt sich nicht sonderlich gut an. Man weiß nie, ob Blizzard wirklich etwas gegen die Störenfriede unternimmt und fühlt sich daher machtlos und im Stich gelassen – etwas, das die Entwickler beheben wollen.

Was will Blizzard ändern? In den Entwickler-Notizen zu Patch 9.1.5 hat Blizzard eine Reihe von Features und Verbesserungen aufgeführt, die mit dem Melden von anderen Spielern in Zusammenhang stehen. Das betrifft sowohl die Spieler, die andere melden, als auch die Störenfriede selbst. Blizzard will:

Wenn man einen Spieler für verbale Belästigung oder anderen störenden Chat im Spiel meldet, erhält man eine Nachricht, wenn der entsprechende Spieler sanktioniert wurde.

Wenn das eigene Verhalten negativ auffällt, bekommt man eine Warnung, sodass man das eigene Verhalten korrigieren kann, bevor es eine Sanktion gibt.

In besonders schweren Fällen kann das System die Warnung allerdings überspringen und direkt Sanktionen aussprechen.

Künftig gibt es also deutlich mehr Meldungen im Spiel, wenn sanktioniert wird – aber auch, wenn eine Sanktion droht. Das bedeutet mehr Transparenz für alle Betroffenen.

Community findet es gut: Grundsätzlich kommt die Nachricht bei vielen gut an, zumindest auf wowhead fallen die meisten Kommentare positiv aus.

„Das sind fantastische Nachrichten. Viel zu oft fühlt es sich so an, als wenn das Melden gar nichts bringt. Aber sie müssen auch mehr GMs einstellen. Ehrlich, investiert mehr Geld in euer Kundensupport-Team.“

„Ich bin froh, dass wir endlich eine Rückmeldung bekommen, wenn etwas passiert, anstatt dass man einfach nur rumsitzt und hofft, dass etwas getan wurde.“

Allerdings gibt es auch ein paar Sorgen, da das Melde-System in der Vergangenheit schon ausgenutzt werden konnte. So merkt VSozonov an:

Sie müssen sicherstellen, dass Massen-Meldungen nicht ausgenutzt werden können. Ich erinner mich an die frühen Tage von Patch 9.1, wo wir massenhaft gemeldet wurden, nur weil wir andere Spieler nicht in unsere Gruppe für das Gefallene Streitross [ein seltenes Reittier] eingeladen haben und wir direkt daraufhin mit Sanktionen belegt wurden.

Was haltet ihr von diesen Verbesserungen am Melde-System? Ein guter Schritt in die richtige Richtung? Oder müsst ihr das Ganze erst live erleben, bevor ihr an eine Besserung glaubt?