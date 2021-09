WoW nimmt umstrittene Änderung zurück, streicht das AoE-Cap

Über 40 Fähigkeiten in World of Warcraft werden überarbeitet. Sie treffen bald wieder alle Ziele – egal, wie viele das auch immer sein mögen.

Die Community von World of Warcraft hat sich durchgesetzt. Nach über einem Jahr der Beschwerden wird eine der umstrittensten Änderungen am Kampfsystem wieder zurückgenommen. Das Problem mit dem „AoE-Cap“ gehört bald der Geschichte an und Blizzard rudert zurück. Schon bald könnt ihr alle Feinde wieder treffen – egal wie viele das sind.

Was war das Problem? Am Ende von Legion und Battle for Azeroth sahen Dungeon-Runs häufig so aus, dass Spieler mehrere Trash-Gruppen zusammengezogen haben. Egal ob 30, 40 oder gar 50 Mobs – es wurde einfach ein riesiger Pulk zusammengezogen und dann unter einem Effektgewitter komplett vernichtet. Das sorgte dafür, dass es quasi nur einen Weg gab, um Mythisch+ und andere Inhalte zu bewältigen: Alles zusammenziehen und wegbomben.

Daher hatten die Entwickler von WoW mit Shadowlands vielen Fähigkeiten ein „AoE-Cap“ verpasst – also eine maximale Zielbegrenzung für Flächenzauber. Manche Fähigkeiten konnten nur noch bis zu 5 Ziele gleichzeitig treffen. Sobald es mehr Gegner gab, wurden schlicht nicht mehr alle getroffen.

Das fühlte sich in aktuellen Dungeons für viele Spieler schon störend an, verursachte aber auch Ärger beim Besuch von altem Content. Wer etwa nur durch alte Raids rennen möchte, um Transmog zu farmen, der muss mitunter Dutzende Fähigkeiten benutzten, um Gruppen zu besiegen, die zuvor mit einem einzigen Angriff allesamt das Zeitliche segneten.

Was macht WoW nun? Mit Patch 9.1.5 will Blizzard das AoE-Cap auf vielen Fähigkeiten zurücknehmen und stattdessen eine andere Strategie ausprobieren. Fähigkeiten treffen dann wieder alle Ziele im Zielbereich, verursachen allerdings reduzierten Schaden, sobald mehr als 5 Ziele getroffen werden. Die Menge des verursachten Schadens nimmt pro Gegner also ab, wenn die Anzahl der Feinde steigt.

Welche Fähigkeiten sind betroffen? Eine ganze Reihe von Fähigkeiten profitieren von dieser Änderung. Die folgenden Fähigkeiten treffen künftig wieder alle Ziele im Zielbereich, ihr Schaden nimmt aber immer weiter ab, je mehr Feinde vorhanden sind:

Todesritter

Opferpakt

Monströse Gliedmaße (Nekrolord-Fähigkeit)

Reanimierter Schlurfer (legendäre Kraft)

Blut Schwindsucht Knochensturm



Frost Frostsense



Unheilig Platzende Geschwüre



Dämonenjäger

Verwüstung Klingentanz Teufelsbeschuss

Rachsucht Seelenspalter Seelenbombe



Druide

Prankenhieb

Wildheit Brutales Schlitzen



Jäger

Seelenschmiedeglut (legendäre Kraft)

Tierherrschaft Raubtierhiebe Mehrfachschuss Sperrfeuer



Treffsicherheit Mehrfachschuss Speerfeuer Explosivschuss



Überleben Zerlegen Schlachten



Magier

Arkan Arkanes Echo



Frost Gefrorene Kugel Gletscherfragmente (legendäre Kraft)



Mönch

Braumeister Rauschender Jadewind



Windläufer Furorfäuste Rauschender Jadewind



Paladin

Vergeltung Göttlicher Sturm



Schurke

Meucheln Dolchfächer Blutroter Sturm



Täuschung Schwarzpulver Shurikensturm Geheimtechnik



Schamane

Elementar Auge des Sturms vom Sturmelementar



Hexenmeister

Dämonologie Teufelssturm der Teufelswache



Krieger

Wirbelwind

Waffen Klingensturm Spalten Verheerer Schreckenshiebe



Furor Klingensturm



Schutz Verheerer



Was haltet ihr von der Abschaffung des AoE-Cap und Blizzards Lösung? Ein guter Schritt in die richtige Richtung? Oder sollten alle Fähigkeiten immer vollen Schaden machen?

