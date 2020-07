WoW begrenzt Flächenzauber – Das fühlt sich richtig mies an

Flächen-Effekte in World of Warcraft werden drastisch eingeschränkt. Das sorgt allerdings auch dafür, dass das Spielgefühl leidet und bringt neue Probleme.

In World of Warcraft Shadowlands wird sich der Verlauf von Kämpfen ein wenig ändern. Vorbei dürften die Zeiten sein, in denen große Gruppen an Feinden zusammengezogen und einfach „weggebombt“ werden. Das neue AoE-Cap macht das zumindest schwieriger. Doch das Spielgefühl davon ist mies. So lautet zumindest die Kritik vieler Tester aus der Beta.

Was wird mit Shadowlands geändert? Viele Flächenzauber und AoE-Fähigkeiten bekommen in Shadowlands eine Obergrenze an möglichen Zielen, die von ihnen getroffen werden können. Mehrfachschuss vom Jäger oder Göttlicher Sturm vom Paladin können künftig etwa nur noch 5 feindliche Ziele gleichzeitig treffen. Auch der Wirbelwind des Kriegers oder die Frostkugel des Magiers sind davon betroffen.

Es gibt jedoch auch „reine“ AoE-Fähigkeiten, wie etwa Blizzard oder Feuerregen, die auch weiterhin sämtliche Ziele im Bereich treffen. Bei großer Anzahl von Feinden nimmt der Schaden jedoch ab.

Frostmagier treffen mit ihrem Blizzard auch weiterhin alle Ziele.

Warum macht Blizzard das? Die Beweggründe hinter der Änderung sind vor allem das Dungeon-Design, denn das wurde in den letzten Jahren „nebenbei“ eingeschränkt. „Mythisch+“ bestand zu Zeiten von Legion aus extrem großen Trash-Pulls, bei denen Dutzende Feinde zusammengezogen und niedergeknüppelt wurden.

In Battle for Azeroth hat Blizzard das schwieriger gestaltet und fast jeder Mobgruppe ein oder zwei Fähigkeiten verpasst, die man gezielt unterbrechen muss. Das Zusammenziehen riesiger Gruppen war dann nur noch schwer möglich, benötigte viel Koordination, die richtigen Klassen und exzellente Ausrüstung – zumindest auf den höheren „Mythisch+“-Stufen.

Spieler halten wenig vom AoE-Cap

Feedback ist überwiegend negativ: Viele Spieler wollten erst abwarten, wie sich die Änderung spielt, bevor sie ein Urteil abgeben. Durch den Start der Beta von Shadowlands ist jetzt aber einige Zeit verstrichen. Das Feedback zu diesen Änderungen ist eher negativ. Vor allem in den letzten Tagen, in denen Spieler das Endgame von Shadowlands antesten konnten, häuften sich die Beiträge auf reddit.

Das Problem ist vor allem, dass Spieler keine Freiheiten darüber haben, welche Ziele denn noch von ihren Fähigkeiten getroffen werden. Denn bei zu vielen Zielen wird einfach dem Zufall überlassen, wer nun davon betroffen wird. Das dürfte vor allem in Mythisch+ ein Problem werden, wie Raikh auf reddit mit viel Zuspruch beschreibt:

Das Cap für Ziele ist ein brillantes Beispiel für Design-Entscheidungen, die den Fokus darauf haben, „Probleme“ zu beheben und nicht den Spielspaß zu verbessern. Wenn das Cap dafür sorgen soll, dass es keine riesigen Massen-Pulls mehr gibt, die das „Problem“ sind, dann kannst du einfach keine Gruppen mehr erstellen, die größer sind als das Cap. Stell dir 8 Gegner in einer Gruppe vor zusammen mit einem Fähigkeits-Cap von 5. Jetzt stell dir Anstachelnd vor. Das kann sich nur wie Schrott spielen, besonders wenn du keine Kontrolle darüber hast, welche 5 Ziele du triffst.

Anstachelnd: Anstachelnd ist ein Affix in „Mythisch+“-Dungeons. Wenn Feinde sterben, geben sie allen anderen Feinden einen stapelbaren Buff, der sie zunehmend stärker macht und ihnen Lebenspunkte verleiht. Die Taktik gegen solche Feinde sieht vor, sie alle gleichzeitig zu töten, um die Auswirkungen der Buffs gering zu halten.

Es ist leicht zu erkennen, warum die neue Obergrenze für Probleme sorgen wird. Besonders bei fiesen Affixen sorgt das „nicht gleichzeitige“ Sterben von Feinden für Ärgernisse.

Einige Spieler sind unzufrieden. Das AoE-Cap fühlt sich spielerisch unausgereift an.

Gibt es Lösungen?

Welche Alternativen gibt es? Eine Lösung für dieses Problem ist nicht so leicht zu finden. Eine Alternative bestünde darin, dass Fähigkeiten zwar auf allen Zielen im Wirkungsbereich Schaden (oder Heilung) verursachen, der Schaden jedoch mit steigender Zahl der Ziele abnimmt. Das ist in Shadowlands ebenfalls bei vielen Fähigkeiten der Fall, wie etwa beim Magier-Zauber Blizzard. Der trifft immer alle Ziele, bei großer Anzahl an Feinden nimmt der Schaden pro Ziel jedoch ab.

Ob es hier sinnvoller wäre, einfach alle Klassen gleichzubehandeln und sämtliche Fähigkeiten mit einer Grenze zu belegen – oder diese wieder zu entfernen – müsste ausprobiert werden. Schon jetzt besteht die Sorge, dass bald nur noch Spieler in Dungeons mitgenommen werden, deren Klassen keine Obergrenze auf AoE-Fähigkeiten haben.

Änderungen gibt es aber auch etwa am PvP. Hier klaut Blizzard Spielern übergreifend die wichtigste Fähigkeit …