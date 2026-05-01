DLS x Ghost in the Shell: SAC_2045 Kooperation – „Shell: Cyber Pursuit“ startet

Doomsday: Last Survivors (DLS) tut sich mit der legendären Sci-Fi-IP Ghost in the Shell: SAC_2045 für ein großes Crossover-Event zusammen: „Shell: Cyber Pursuit“.

Das Event verbindet die postapokalyptische Überlebenswelt von DLS mit einem Cyberpunk-Setting und integriert zentrale Elemente der IP – Sektion 9 der öffentlichen Sicherheit, Post-Human und Tachikoma. Mit sechs verschiedenen Spielmodi, darunter Casual-Gameplay, Fortschrittssysteme, Sammelmechaniken und serverübergreifendes PvP, entsteht ein vollständig immersives Kollaborationserlebnis.

Kern-Events & Gameplay-Struktur (Vielfältige Inhalte – ein Erlebnis aus allen Blickwinkeln):

Haupt-Event & Kernressourcen

„Shell: Cyber Pursuit“: Die zentrale Event-Anlaufstelle, die alle Modi und Belohnungen bündelt und als Hauptzugang zu sämtlichen Crossover-Inhalten dient.

Globales Netzwerk: Ein Fortschrittsmodus mit neun Datenknoten. Durch Node Sync und Node Aggregation kommst du voran und erhältst E-Transmission-Chips sowie Ghost Memories – eine Mischung aus lockerem Sammeln und leichtem Fortschrittssystem.

Fortschritts-Belohnungssystem

Sektion 9 Training: Schließe tägliche Aufgaben ab, um EXP zu erhalten und Stufenbelohnungen freizuschalten. Stufen-Boosts können gekauft werden und ermöglichen einen schnellen Fortschritt – angepasst an unterschiedliche Spielweisen.

Interaktive Sammelmodi

Sektion 9 Treffen: Schließe Testmissionen ab, um Puzzle-Teile freizuschalten. Setze die vollständige Besetzung von Sektion9 zusammen und sichere dir den ultimativen Hauptpreis – perfekt für Sammler.

1A84 Virus Study: Ein lockeres Match-3-Spiel mit 7 Slots. Fange Testsubjekte und schalte serverweite Sammelbelohnungen frei – eine Mischung aus Spaß und gemeinschaftlicher Beteiligung.

Signatur-Cross-Server-Showdown (Highlight-Modus)

Post-Human Krise: Ein zeitlich begrenzter 10-gegen-10-Cross-Server-Fraktionskrieg – Sektion 9 der öffentlichen Sicherheit gegen Post-Human. Der Sieg wird durch den Wettstreit um Tachikoma-Energie entschieden. Das Tachikoma-Duell ist das zentrale Highlight dieses Crossovers und sorgt für intensive Cross-Server-PvP-Action.

Kooperations-Feature-Seite & Rückkehrer-Event

1) Virus-Purge-Operation: Startet Ende April. Beseitige Viren in schnellen 30-Sekunden-Runs, sammle Punkte und schalte tägliche sowie Meilenstein-Belohnungen frei – leicht zugängliches Gameplay für einfache Crossover-Belohnungen.

2) Ghost in the Shell: SAC_2045 Spieler-Rückkehr: Ende April – 31. Mai. Aktive Spieler können zurückgekehrte Spieler einladen, gemeinsam Teams zu bilden. Schließe Missionen ab und sichere dir großzügige Belohnungen – bringt Spieler wieder zusammen und startet gemeinsam die Cyber-Pursuit.

Kooperationsinhalte & Belohnungssystem (Umfassende Inhalte, maximaler Sammelwert)

Dieses Crossover bringt exklusive Kooperations-Skins und -Sets, die sowohl kosmetische als auch praktische Items umfassen. Ikonische Elemente der IP und ihr klassischer visueller Stil wurden detailgetreu umgesetzt, wodurch ein besonders hoher Sammelwert entsteht.

Helden & Skins

Helden-Skin – Motoko Kusanagi: Die Figur wird mit ihrem ikonischen klassischen Look und markantem Cyber-Stil originalgetreu dargestellt.

Marsch-Skin – Tachikoma: Das charakteristische Mecha-Design der IP wurde für die Marsch-Optik nachgebildet und verbindet Ästhetik mit praktischer Funktion.

Refugium- & Szenen-Dekorationen

Refugium-Skin – Dimensional City, Ambiente-Deko – SAC_2045 sowie Innenstadt-Dekorationen: Eine komplette Cyberpunk-Umgestaltung, die das Refugium in einen eigenen Ghost in the Shell-Schauplatz verwandelt.

Profil- & Präsentations-Items

Namenskarte – Sektion 9 der öffentlichen Sicherheit, Chat-Rahmen – Sektion 9 der öffentlichen Sicherheit, Avatarrahmen – Sektion 9’s Wille, Namensschild – Guardian’s Merit sowie mehrere Chat-Sticker – ein vollständiges Set exklusiver Crossover-Kosmetika zur Darstellung deiner Spieleridentität.

Taktische Ausrüstung

Sektion 9-Bewaffnung, Gedenk-Items sowie sammelbare Ghost in the Shell: SAC_2045-Mitgliederinformationen – Items mit sowohl funktionalem Nutzen als auch hohem Sammlerwert.

Limitierte Kooperations-Merchandise

Zusätzlich erscheint ein hochwertiges, limitiertes DLS × Ghost in the Shell: SAC_2045 Merchandise-Bundle. Es umfasst Plüschfiguren, Kühlschrankmagnete, ein Gedenk-T-Shirt, einen farbwechselnden Cold-Cup sowie einen Allwetter-Regenschirm.

Mit seinem futuristischen Design, das beide IPs vereint, setzt das Bundle den hochwertigen Stil des Crossovers fort und bietet einen hohen Sammelwert auch außerhalb des Spiels.

Über <Doomsday: Last Survivors>

Doomsday: Last Survivors ist ein Kriegsstrategiespiel mit Multiplayer-Online-Wettbewerb und Echtzeit-Strategieelementen. In einer nahen Zukunft, in der Zombies die Welt erobert haben, müssen Überlebende um ihr Leben und die Zukunft der Menschheit kämpfen.

Spielfunktionen: Baue eine undurchdringliche Zuflucht, Überleben der Stärksten, ein realistisches Weltuntergangserlebnis, strategische Schlachten und einzigartige Helden.

Kommandant, bist du bereit, die Apokalypse mit deinem Witz und deiner Stärke zu überleben?