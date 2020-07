In Shadowlands klaut euch WoW die wichtigste Fähigkeit im PvP

PvP wird in World of Warcraft wieder etwas umständlicher. Denn auf das wichtigste PvP-Talent müsst ihr schon bald mit sämtlichen Charakteren verzichten.

Mit World of Warcraft Shadowlands soll sich auch am PvP wieder einiges ändern. So wird es nach langer Zeit endlich wieder Händler geben, etwa für Eroberungspunkte. Doch damit geht leider auch einher, dass WoW den Spielern das wichtigste PvP-Talent stibitzt und damit eine Grundfähigkeit aller Spieler im PvP raubt.

Was wird geändert? Mit Shadowlands wird die Auswahl der möglichen PvP-Talente aller Charaktere auf der Maximalstufe von 4 auf 3 reduziert. Die erste Auswahl fällt ersatzlos weg. Dort befinden sich Talente, die dem typischen „Medaillon der Allianz/Horde“ entsprechen. Bisher gab es die Auswahl aus:

Eine aktive Fähigkeit mit hoher Abklingzeit, die sämtliche Kontrollverlust-Effekte bei Benutzung bannt.

Eine passive Fähigkeit, die bei mittlerer Abklingzeit Kontrollverlust-Effekte automatisch aufhebt, die länger als 5 Sekunden sind.

Eine passive Fähigkeit, welche die Dauer sämtlicher Kontrollverlust-Effekte pauschal um 20 % reduziert.

Das sind im PvP besonders wichtige Fähigkeiten, denn die meisten Klassen können sich nur so aus Kontroll-Effekten lösen. Das korrekte Einsetzen dieser Fähigkeiten entscheidet in Arenakämpfen, auf Schlachtfeldern aber auch im Open-PvP oft über Sieg oder Niederlage.

PvP mit einem Talent weniger – besser oder schlechter?

Effekte nun als PvP-Trinket

Gibt es die Effekte weiterhin? Ja, allerdings muss man dafür etwas tun. Es wird die Rückkehr von PvP-Trinkets (Schmuckstücken) geben. Um die mächtigen Befreiungs-Effekte zu erhalten, muss sich also zuvor ein Schmuckstück beim zurückkehrenden PvP-Händler gekauft werden. Das wird (aller Voraussicht nach) über Eroberungspunkte verfügbar sein, die erst im PvP verdient werden müssen.

WoW Shadowlands: Für dieses Reittier müsst ihr richtig viel morden

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das, dass ihr künftig nur noch 3 PvP-Talente verteilen könnt. Ein Effekt zur Aufhebung von Kontrollverlusten ist dann nicht mehr unter den Optionen vertreten. Wer diese Funktionalität wieder zurückerlangen will, muss sich dafür ausreichend Währung im PvP verdienen und zugleich einen Schmuckstück-Platz opfern. Genau so, wie es jahrelang in World of Warcraft der Fall war – seit Vanilla, um genau zu sein.

Findet ihr es gut, dass man für die PvP-Trinkets wieder etwas leisten muss? Oder sollte so eine wichtige Fähigkeit weiterhin im PvP-Talent-System verbleiben?