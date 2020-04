Blizzard hat in einem Entwicklerupdate neue Informationen zur kommenden Erweiterung Shadowlands für World of Warcraft veröffentlicht. Mit dabei ist eine Änderung am PvP-System, die auf viel Freude in der Community stößt.

Was ändert sich? In der Ankündigung, dass bald die ersten Alpha-Einladungen für Shadowlands verschickt werden, hat Blizzard auch angekündigt, dass es in der neuen Erweiterung wieder PvP-Händler geben wird.

Die neue Erweiterung Shadowlands wird also auch PvP-Spielern wieder die Möglichkeit geben, sich mit starker Ausrüstung zu versorgen, sogar ohne dafür PvE machen zu müssen. Zumindest ist das aktuell die Hoffnung der Fans.

Endlich wieder gute Belohnungen fürs PvP? Sieht zumindest so aus!

Ob und wie sich all die neuen (und wiedereingeführten) Features am Ende durchsetzen, bleibt ohnehin noch abzuwarten. Im Moment befindet sich Shadowlands erst einmal in der Closed Alpha und wird vor Oktober wohl auch nicht erscheinen.

Bis dahin können sich die Systeme und Features noch ändern und Kritik der Community umgesetzt werden. Wenn ihr selbst mitwirken wollt, erfahrt ihr hier, wie ihr euch für die Beta von Shadowlands anmeldet.

PvP-Händler in Shadowlands

Wie funktionieren die Händler? In Shadowlands werden die Eroberungspunkte, mit denen ihr euch gerade in Battle for Azeroth eine wöchentliche Kiste verdienen könnt, wieder eine Währung. Mit den Punkten könnt ihr dann Gegenstände bei Händlern in der Hauptstadt Oribos kaufen.

Die Punkte können außerdem dazu aufgewandt werden, um die Ausrüstung aufzuwerten. Ein konkretes Itemlevel oder einen Vergleich mit PvE-Gear haben die Entwickler aber noch nicht geliefert. Es soll aber ähnlich funktionieren wie das, zumindest bei Hardcore-Spielern ziemlich unbeliebte, System von benthischer Ausrüstung und Manaperlen.

Laut dem Post gibt es Eroberung für gewertetes PvP. Aktuell ist es aber auch möglich, es durch andere Quellen zu bekommen, etwa Abwurfkisten, tägliche Aufgaben oder wöchentliche Herausforderungen und Events. Weitere Informationen zum System sollen aber noch folgen.

Warum nun Händler? Wer erst mit Battle for Azeroth angefangen hat, wird PvP-Händler in dieser Form vermutlich nicht kennen. Diese NPCs waren in früheren Erweiterungen dazu da, PvP-Währung gegen Top-Ausrüstung für PvP-Spieler einzutauschen.

Auf diese Weise konnten sich Spieler auch ohne große Teilnahme am PvE gut fürs PvP ausrüsten. Dieses System wurde aber immer weiter zurückgefahren, bis es nun in BfA gar nicht mehr existiert.

Das hat besonders die PvP-Community erzürnt, die sich ab da in der Pflicht gesehen hat, PvE-Inhalte zu bestreiten, um im PvP eine Chance zu haben. Sie sahen keinen anderen Weg, an ihr bestes Gear zu kommen.

Community ist zufrieden – trotzdem nörgeln einige

Die Ankündigung der PvP-Händler kommt zum größten Teil positiv an. Sie scheinen ein Feature zu sein, das tatsächlich die meisten Spieler vermisst haben und sich zurückwünschen. Selbst, wer noch skeptisch ist, sieht es zumindest als einen „Schritt in die richtige Richtung“, zumindest in diesem Thread im offiziellen Forum.

Dennoch gibt es einige Stimmen, die der Sache kritisch gegenüber stehen. Sie sind unzufrieden mit dem aktuellen Status von WoW und befürchten, dass selbst diese Änderung nicht zum Guten gereichen wird.

Allerdings sorgen die Ankündigungen und Informationen zu neuen Inhalten ohnehin für erhitzte Diskussionen in der Community, wie zuletzt die Bekanntgabe der ersten Pakt-Fähigkeiten von Shadowlands.