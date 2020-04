WoW startet endlich die Alpha für Shadowlands – So meldest du dich an

Blizzard hat verkündet, dass die Closed Alpha zu Shadowlands, der neuen Erweiterung von World of Warcraft, bald startet. Alles, was ihr zur neuen WoW-Alpha wissen müsst und wer eigentlich teilnehmen darf.

5 Monate nach der offiziellen Vorstellung des WoW Addons Shadowlands auf der Blizzcom 2019 soll nun endlich die Closed Alpha starten. In der Alpha sollen schon einige Inhalte und Änderungen verfügbar sein.

Wer wird eingeladen? Die erste Einladungswelle soll nur sehr klein sein und richtet sich an bestimmte Spieler:

langjährige Spieler von WoW mit aktiven Accounts

Freunde und Familienmitglieder von Blizzard

spezielle Personen der Community und Journalisten

Für den Test von PvP und Schlachtzügen soll es weitere Einladungswellen geben. Auch diese sollen sich vor allem an Spieler richten, die viel Erfahrung im PvP haben.

Shadowlands soll die nächste große WoW-Erweiterung werden.

Anmeldung für die Alpha

Wer an der Alpha teilnehmen will, muss sich über den offiziellen Beta-Link anmelden. Dafür loggt man sich auf der offiziellen Seite mit seinem Battle.net-Account an und registriert sich für die Alpha.

Solltet ihr nicht eingeladen werden, so haben wir noch 7 Ideen, was ihr bis zum Start des Addons Shadowlands machen könnt.

Wenn ihr euch bereits entscheien habt, dass ihr Shadowlands spielen möchtet, findet ihr hier den Unterschied zwischen den Versionen und wo ihr das neue Addon kaufen könnt.

WoW Shadowlands – Das bietet die Closed Alpha

Welche Inhalte sind in der Alpha verfügbar?

Die Zone Bastion und der Dungeon „Nekrotische Schneise“ stehen den Spielern zur Verfügung

Alle Inhalte können mit einem Charakter der Allianz abgeschlossen werden

Ab April 2020 soll dann die Zone Revendreth mit dem endlosen Dungeon Torghast, Turm der Verdammten, hinzu kommen.

Daneben sollen auch weitere Inhalte wie Zonen, Dungeons und Questreihen freigeschaltet werden, sobald diese zum Testen bereit sind.

Ihr könnt die Alpha vermutlich auch nutzen, um euch einige der lang vermissten Fähigkeiten aus der Geschichte von WoW anzusehen, die in Shadowlands zurückkehren.

Gibt es schon Gameplay? Bisher liegt uns noch kein Gameplay zur Alpha vor.

Was kommt nach der Closed Alpha? Nach der erfolgreichen Closed Alpha-Phase soll WoW: Shadowlands in eine Betaphase +bergehengehen. Hier werden dann die alten Charaktere gelöscht und eine größere Zahl von Spielern soll eingeladen werden.

Im neuen Addon könnte die Zeit übrigens schneller vergehen, als man denkt. Und dieser Zeitsprung liegt an einer Besonderheit von Shadowlands.