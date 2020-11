Die Quest verlangt von euch, 40 Gegenstande zu sammeln. Diese droppen von sämtlichen Humanoiden in aktuellen Gebieten. Die Drop-Chance ist relativ gering, weshalb die Quest viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Erledigt sie am besten „nebenbei“, während ihr Dungeons oder andere Inhalte spielt.

Welche Version lohnt sich? Wer einfach nur das Grundspiel Shadowlands haben will, der greift zu Basic Edition. Wer darüber nachdenkt, einen neuen Charakter auf Stufe 50 haben zu wollen, der sollte hingegen zur Heroic Edition greifen. Wer alle Boni und Goodies haben will, der bezahlt etwas mehr und gibt 75€ für die Epic Edition aus. Ob die Dreingaben die 35€ zusätzlich rechtfertigen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Erwerben könnt ihr die drei Versionen im Blizzard Shop .

Was steckt in der Epic Edition? Die Epic Edition von WoW: Shadowlands kostet stolze 74,99€ und enthält alle Inhalte der Heroic Edition und dann noch einige Goodies mehr:

Was steckt in der Heroic Edition? Die Heroic Edition kostet 54,99€ und enthält alle Inhalte der Base Edition. Zusätzlich dazu gibt es:

Was steckt in der Base Edition? Die Base Edition kostet 39,99€ und ist damit vergleichsweise günstig. Käufer bekommen das Grundspiel von Shadowlands. Zusätzlich gibt es:

Wir verraten Euch, was in den einzelnen Versionen steckt.

Wer will, der kann die neuste Erweiterung schon vorbestellen. Doch dieses Mal kommt das WoW-Addon in drei unterschiedlichen, digitalen Varianten:

In der Nacht von 23. November auf den 24. November startet die neuste WoW-Erweiterung. Die trägt den Namen „Shadowlands“ und spielt direkt nach dem neuen Cinematic, in dem Sylvanas einen Kampf gegen den Lichkönig Bolvar führt . Alle Inhalte von Shadowlands haben wir hier umfangreich vorgestellt.

World of Warcraft Shadowlands kann in drei unterschiedlichen Versionen vorbestellt werden. Die Preise schwanken stark – und auch die Inhalte.

