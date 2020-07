WoW Shadowlands: Für dieses Reittier müsst ihr richtig viel morden

In WoW Shadowlands könnte sich PvP in der offenen Welt wieder richtig lohnen – zumindest für Sammler. Es winken ein Titel und ein cooles Reittier.

Der Krieg zwischen Horde und Allianz ist beendet. Doch heißt das auch, dass es in World of Warcraft kein PvP geben wird? Nein, das heißt es natürlich nicht. Ihr könnt euch sogar einen richtig coolen Titel und ein dazugehöriges Reittier verdienen, wenn ihr die Anhänger aller Pakte in WoW Shadowlands aus dem Leben boxt.

Was gibt es? Für PvP-Fans gibt es in der offenen Welt einen neuen Erfolg. Dieser belohnt nicht nur mit einem coolen Reittier, sondern zugleich auch mit dem Titel „Deathbringer“ („Todesbringer“). Allerdings ist der gleichnamige Erfolg ein großer Meta-Erfolg, der den Abschluss einer ganzen Reihe von kleineren Erfolgen benötigt.

Das Reittier könnt ihr in diesem Video sehen:

Was muss man dafür tun? Eine ganze Menge. Dafür muss zwingend der Kriegsmodus aktiviert sein, ihr müsst immerhin andere Spieler erledigen. Im Kriegsmodus müsst ihr anschließend die folgenden Taten vollbringen:

Covenant Combat: Besiegt jeweils 50 feindliche Spieler von jedem Pakt (Venthyr, Nekrolords, Nachtfae, Kyrianer)

The Many Trials of Zo’Sorg: Schließt alle Prüfungen von Zo’Sorg 10-mal erfolgreich ab, während ihr euch im Kriegsmodus befindet.

Impressing Zo’Sorg: Schließt jede von Zo’Sorgs PvP-Weltquest 20-mal ab.

Tour of Duty: Bastion: Verdient 1.000 Ehre in Bastion, während ihr im Kriegsmodus seid.

Tour of Duty: Maldraxxus: Verdient 1.000 Ehre in Maldraxxus, während ihr im Kriegsmodus seid.

Tour of Duty: Ardenweald: Verdient 1.000 Ehre im Ardenwald, während ihr im Kriegsmodus seid.

Tour of Duty: Revendreath: Verdient 1.000 Ehre in Revendreath, während ihr im Kriegsmodus seid.

Wie lange vor allem die Aufgaben für Zo’Sorg benötigen, ist noch nicht ganz klar, allerdings dürfte das wohl einen Großteil der Zeit beanspruchen.

Ist das alles geschafft, dann bekommt ihr sowohl den Titel Deathbringer als auch das Reittier „Deathbringer’s Flayedwing“ für eure Sammlung. Fliegen könnt ihr damit allerdings nicht sofort – denn Fliegen müsst ihr erst im Verlauf von Shadowlands freischalten.

Werdet ihr Shadowlands im Kriegsmodus spielen? Oder seid ihr eher ein Verfechter des „friedlichen“ Modus.