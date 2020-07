Um in WoW Shadowlands zu fliegen, fällt die nervigste Voraussetzung weg

Fliegen in Shadowlands ist schon jetzt ein wichtiges Thema bei den WoW-Spielern. Ein wichtiges Detail dürfte aber für Freude sorgen.

In den ersten Monaten einer Erweiterung sind die Spieler von World of Warcraft dazu gezwungen, die neuen Gebiete zu Fuß oder auf einem Boden-Reittier zu erkunden. Klar, die Entwickler wollen, dass man die Welt einmal „richtig“ erlebt und erkundet. Doch später schalten die Helden dann das Fliegen frei, um durch die Lüfte zu schweben und schneller von A nach B zu kommen. Diese Flug-Freischaltung war bisher recht umständlich – in der nächsten Erweiterung Shadowlands soll sich das ändern.

So war das Freischalten des Fliegens bisher: Wer in Battle for Azeroth, Legion oder Warlords of Draenor fliegen wollte, musste eine ganze Menge erledigen. Im Regelfall war das ein langer „Pfadfinder“-Erfolg, der sich oft über mehrere Wochen erstreckte. Es war notwendig, Ruf bei einer Vielzahl von Fraktionen zu sammeln, über einhundert Weltquests abzuschließen und zumeist auch noch sämtliche Gebiete aufzudecken.

Farmen bei den Ruf-Fraktionen soll in Shadowlands wegfallen – zumindest für das Fliegen.

Vor allem das Sammeln von Ruf machte es für Nachzügler schwierig. Während Dauerspieler diese Voraussetzung mehr oder minder „nebenbei“ in den ersten Wochen erledigten, mussten sich Nachzügler stark darauf fokussieren und oft Inhalte spielen, die zu dem Zeitpunkt schon gar keine Relevanz mehr hatten.

Wie schaltet man Fliegen in den Schattenlanden frei? In einem Interview mit den Kollegen von Buffed hat der Executive Producer John Hight erklärt, wie die Freischaltung des Fliegens in Shadowlands ablaufen wird.

Es wird demnach nicht mehr notwendig sein, bei Ruf-Fraktionen einen bestimmten Rang zu erreichen. Das lange Farmen von Welt- und Abgesandten-Quests dürfte damit der Vergangenheit angehören.

Stattdessen soll die Freischaltung des Fliegens in der Kampagne der Pakte ablaufen. Sobald hier ein bestimmter Punkt erreicht ist, wird das Fliegen für den Account freigeschaltet.

Im Verlauf der Pakt-Kampagne lernt ihr auch das Fliegen.

Das hat auch den Vorteil, dass Nachzügler das Fliegen unweigerlich freischalten. Immerhin ist das (zumindest einmalige) Durchspielen der Pakt-Kampagne fest vorgesehen und ein klarer Bestandteil des Endgames.

Kann man direkt zum Launch fliegen? Nein, das wird nicht möglich sein. Wie üblich wird das Fliegen erst in einem späteren Patch freigeschaltet werden. Da die Pakt-Kampagnen auch in den kommenden Updates (etwa Patch 9.1 und Patch 9.2) noch erweitert werden, dürfte sich die Freischaltung dort wiederfinden. Es wird also einige Monate dauern, bis wird auch in den Schattenlanden wieder auf unsere Flug-Reittiere zurückgreifen können.

Findet ihr es gut, dass das Fliegen dieses Mal über eine Questreihe freigeschaltet wird? Oder fandet ihr das alte System mit dem Ruf besser?