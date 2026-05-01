Die Helden von Critical Role bereiten sich auf genau das vor, was jeder D&D-Spieler fürchtet

Aktuell läuft Kampagne 4 der bekannten Tabletop-Stars von Critical Role – mit einem neuen DM: Brennan Lee Mulligan, der gleich neue Regeln mitbringt. Mitunter die sind dafür verantwortlich, dass einige der Spieler schon jetzt für den Tod ihres Charakters planen.

Niemand verliert gerne seinen Charakter in Dungeons & Dragons, wobei das ohnehin eher selten passiert: laut Regeln müsst ihr nämlich noch 3 Rettungswürfe versemmeln, sobald ihr 0 Lebenspunkte erreicht hat.

In der momentan laufenden Kampagne 4 von Critical Role gibt es jedoch neue Regeln rund um den Tod, die etwa dafür sorgen, dass Spieler ihre Freunde mitten im Kampf stabilisieren können. Dennoch bereiten sich einige von ihnen schon auf ihr Ableben vor.

Im Gespräch mit Polygon verrieten Liam O’Brien (Halandil Fang) und Taliesin Jaffe (Bolaire Lathalia), dass sie bereits Charaktere vorbereitet haben, falls ihre jetzigen draufgehen sollten. Beide haben jedoch eigentlich wenig Lust, zu wechseln – ihre aktuellen Helden machen ihnen zu viel Spaß.

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Der DM von Critical Role macht Kämpfe spannender und Tode interessanter

Dungeons & Dragons hat im Handbuch festgelegte Regeln, jedoch nutzen viele Dungeon Master für ihre Kampagnen „Hausregeln“ für mehr Dynamik. So hält es auch Brennan Lee Mulligan, etwa mit:

Kämpfen, die nicht mit den Helden skalieren – Suchen sie sich zu starke Gegner aus, haben sie eben Pech. Die Welt ist „lebendig“

„Verzweifelten Maßnahmen“, einer neuen Mechanik, die Charaktere in aussichtslosen Situationen nutzen können

einer Aufteilung der Spieler in drei Gruppen, die separat spielen und auf ein Ziel hinarbeiten: einen fast unbezwingbaren Feind besiegen

Eine dieser Maßnahmen ist es etwa, ein Gruppenmitglied im Kampf zu stabilisieren, ohne ihm dabei direkt zur Hilfe eilen oder Heilzauber wirken zu müssen. Über die meisten Maßnahmen ist wenig bekannt, sie stehen lediglich für die Spieler sichtbar auf ihren Charakterblättern.

Diese Hausregeln sollen dafür sorgen, dass Kämpfe zugleich spannender sind und sich gewichtiger anfühlen, als auch dafür, dass die Spieler nicht wegen „rules as written“ unnötige Gefahren eingehen müssen. Und ein paar Vorteile kann die Truppe sicherlich brauchen: Ein Mitglied der Mighty Nein hat das größtmögliche Pech, würfelt so schlecht, wie es nur 1 in 8.000 Mal passieren kann