Ein Spielleiter geht einen simplen, aber effektiven Extraschritt, um seinen Mitspielern in Dungeons & Dragons ein noch immersiveres Spielerlebnis im Tabletop zu schaffen.

Womit wertet der DM die Immersion der Kampagne auf? Der Spielleiter PMbyday_DMbynight postete auf Reddit ein Bild einer Requisite aus seiner letzten Session: Es handelt sich um physische Briefe und weitere Handouts, die aussehen, als würden sie direkt aus der Kampagne an den Tisch geschickt werden.

Dafür hat er das „Pergament” selbst hergestellt, indem er billiges, braunes Papier bedruckte, ein wenig altern ließ und dann in einen Umschlag steckte, den er schließlich versiegelte. (Als Shoutout erwähnt er den YouTuberin Plant Based Bride, dessen Videotutorial ihm bei der Umsetzung geholfen hat.)

Als er seinen Spielern dieses selbstgemachte Stück aus der Kampagne physisch am Tisch überreichte, wusste er, dass er alles richtig gemacht hat und ihm wurde klar: „Das ist wirklich eine der besten und einfachsten Möglichkeiten, das Spielerlebnis am Tisch noch intensiver zu gestalten.”

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Ein haptisches Requisit macht die Geschichte wortwörtlich noch greifbarer

Wie reagierten seine Spieler darauf? Der Spielleiter berichtet, dass seine Spieler die Briefe nicht direkt öffneten, sondern die Umschläge drehten, das Siegel prüften und sie so hielten und betrachteten, als wären sie wirklich wichtig.

„Am ganzen Tisch herrschte für ein paar Sekunden Stille”, schreibt der Spielleiter in seinem Redditpost, „In diesem Moment wurde mir klar, dass physische Handouts unverzichtbar sind.”

Auch andere D&D-Fans, Spielleiter sowie auch Spieler, finden die Idee super – auch wenn sich manch andere DMs aufgrund des gezeigten Einsatzes um ihr eigenes Ansehen sorgen, wie auch kRkthOr: „Dieser Typ lässt uns alle schlecht dastehen.”

Ein weiterer Spielleiter schreibt, dass er aufgrund von mangelnder Vorbereitungszeit auf wiederverwendbare Requisiten zurückgreift, wie Heiltränke oder andere Handouts, die öfter zum Einsatz kommen. Ein anderer erklärt, dass auch eine Art Logbuch oder Tagebuch händisch geführt werden kann, in das man Spielern ab und zu Einblicke erlaubt.

Auch MeinMMO-Redakteurin Caro durfte Erfahrungen mit Requisiten sammeln: Unsere Spielleiterin nutzt verschiedene Requisiten, die ich immer noch aufbewahre. Als sie uns das erste Mal einen Brief überreichte, waren wir alle für einen Moment genauso aufgeregt und still wie in der Beschreibung des Redditnutzers.

Der Brief half uns nicht nur die Nachricht öfter nachzulesen, sondern gab dieser auch einfach Gewicht und ist für unsere Gruppe immer noch ein Erinnerungsstück.

Um eure Sessions in Dungeons & Dragons noch immersiver zu machen, gibt es noch mehr Möglichkeiten als Requisiten als die physischen Briefe. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, haben wir euch die dementsprechenden Tipps in einer Liste zusammengefasst: Dungeons & Dragons: Hier sind 6 Tipps, mit denen ihr günstig eure Sessions aufpeppen könnt