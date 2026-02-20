Mit diesen 6 Tipps könnt ihr die Atmosphäre eurer Sessions in Dungeons & Dragons verbessern und müsst nicht viel zahlen

Im Vergleich zu Videospielen kommt eine Kampagne in Dungeons & Dungeons im Tabletop nicht mit vorgefertigter Musik, Visuals oder filmischen Zwischensequenzen. Hier ist vor allem die Fantasie der Spielenden und des Dungeon Masters gefragt, um vollkommen in das Abenteuer eintauchen zu können. MeinMMO-Redakteurin Caro stellt euch 6 Tipps vor, um diese Fantasie mit einigen Helfern zu fördern – und die müssen nicht einmal umständlich oder teuer sein.

In Dungeons & Dragons und anderen TTRPGs verlässt man sich vor allem auf die eigene Fantasie und Vorstellungskraft, wenn sich die eigene Gruppe ins Abenteuer stürzt. Ob coole Kampfmanöver, ein intensives Gespräch zwischen Freunden oder Feinden oder einfach ein starkes Setting, das der Spielleiter vorstellt: All das wird zwar am Tisch gespielt, findet jedoch größtenteils vor dem inneren Auge statt. Nicht ohne Grund sagen viele Spieler, dass sich ihre Kampagnen in ihrem Kopf wie ein wahrer Film oder eine Serie anfühlen.

Um dieses Gefühl zu unterstützen und eure Sessions noch intensiver und atmosphärischer zu gestalten, gibt es verschiedene „Immersionshelfer“, die euch dabei helfen können. Auch meine D&D-Gruppe und ich haben diesbezüglich über anderthalb Jahre herausgefunden, welche Dinge die Atmosphäre tatsächlich unterstützen können. 

Klar gibt es Beispiele wie Critical Role, Dimension 20 oder weitere berühmte D&D-Truppen, die aufgrund ihrer Livestreams besonders schick für Immersion sorgen. Doch die besitzen in der Regel einen höheren Anspruch und ein dementsprechend höheres Budget als die reguläre Freundesgruppe für ihre D&D-Sessions.

Allerdings heißt das nicht, dass man gänzlich auf eine schöne Atmosphäre verzichten muss. 

In dieser Liste stellen wir euch 6 Tipps vor, die eure D&D-Sessions atmosphärisch aufwerten können, sowie budgetfreundliche Wege und persönliche Hinweise, die in meiner Gruppe bereits für Begeisterung sorgen.

Wenn man sich vor Ort zusammenfindet, um gemeinsam Dungeons & Dragons zu spielen, kann man durch die Gestaltung des Raumes schnell eine passende Stimmung kreieren. 

Viele mögen sich die berühmten Rollenspiel-Partykeller, Tabletop-Tische und umgebauten Bildschirme vorstellen, denen man auf Social Media hinterherschmachtet. Allerdings kann man auch deutlich günstiger und mit weniger Aufwand für die richtige Atmosphäre sorgen. Nur die wenigsten Gruppen besitzen all diese Ressourcen, geschweige denn den Raum dafür. Viele Gruppen sind auf ihr Wohnzimmer oder auch – wie in meinem Fall – die Küche als Spielort angewiesen. Doch auch hier gibt es viele Möglichkeiten, für mehr Stimmung zu sorgen.

Beleuchtetes Haus DnD

Lichtquellen, Intensität und Farbe

Licht ist ein großer Stimmungsfaktor, egal für welchen Anlass. Und auch ebenso für D&D. Vielleicht besitzt ihr bereits eine dimmbare Lampe oder sogar eine, bei der ihr die Farbe ändern könnt. Aber auch Kerzenlicht wirkt sofort anders als eine grelle Deckenleuchte, die im richtigen Moment jedoch auch effektiver sein kann als ein flackerndes Feuer. 

Mit der richtigen Belichtung kann man sich schnell in eine gemütliche Taverne transportieren, in einen düsteren und kalten Dungeon, oder einen schicken und lichtdurchfluteten Ballsaal.

Persönlicher Tipp von Caro: Ein unangekündigter Licht- oder Farbwechsel sorgt sofort für Aufmerksamkeit und holt selbst die abgelenktesten Kandidaten zurück ins Spiel.

Sorceress DnD

