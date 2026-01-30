Niemand hat weniger mit dem Erfolg von Critical Role gerechnet, als sie selbst: „Für D&D wurde früher dein Kopf ins Klo gesteckt“

Mit gleich zwei beliebten Cartoons, mittlerweile vier langen D&D-Kampagnen und über 10 Jahren an Geschichte feiert Critical Role einen Erfolg nach dem anderen. Nun haben sich die beiden Dungeon gegenseitig interviewt und können es beide nicht fassen.

Worum geht es im Interview? Das US-amerikanische Magazin Variety veröffentlichte am 29. Januar 2026 ein Interview mit Critical Role. Darin stellen sich die beiden Spielleiter (DMs) Matthew Mercer und Brennan Lee Mulligan 51 Minuten lang gegenseitig Fragen.

Darin geht es um die aktuell laufende vierte Kampagne, aber auch über die Entertainment-Industrie an sich sowie über ihren jeweiligen Werdegang. Dabei sind sie sich beide einig, dass weder Mercer noch Mulligan jemals damit gerechnet haben, ausgerechnet mit Dungeons & Dragons berühmt zu werden.

Wer zur Hölle hätte das ahnen können, Bruder?

Was hatten sich die beiden DMs zu sagen? Matthew Mercer und Brennan Lee Mulligan zeigen sich im Interview sichtlich überrascht über den eigenen Erfolg. So sagt Mulligan, der DM der aktuellen Kampagne, es sei bizarr wie über die Cartoon-Adaptionen The Legend of Vox Machina und jetzt The Mighty Nein sich den Pen-&-Paper-Nerds jetzt Türen in Hollywood öffnen würden.

Er erzählt auch davon, dass er sich das als 10-jähriges Kind nie hätte vorstellen können. Ganz konkret habe Mulligan aktiv sämtliche Entscheidungen gegen jeglichen Erfolg getroffen: […] ich habe mir ein Spiel ausgesucht, für das man früher mit dem Kopf ins Klo gesteckt wurde, und ich habe es mit vollem Einsatz gespielt. Und dann habe ich mir gesagt: „Zeit, ernst zu machen. Lass uns kostenloses Impro-Theater in irgendeinem Keller machen.“

Tatsächlich geht es Matthew Mercer, dem DM der ersten drei Langzeit-Kampagnen, sehr ähnlich. Es gäbe Diskussionen darüber, wie lange Critical Role in Planung gewesen sei und darüber, wie das Format am Reißbrett entworfen worden wäre.

Wer zur Hölle hätte das ahnen können, Bruder? Es ist verrückt, zurückzublicken und zu sehen, wie das alles passiert ist. Aber gleichzeitig haben wir dadurch Plattformen aufgebaut, mit denen wir nicht mehr von externen Systemen abhängig sind. Wir haben auf Twitch und YouTube angefangen und wir streamen dort immer noch, aber rein geschäftlich ist es auch sehr gefährlich, alles auf eine Karte – sprich: eine Plattform – zu setzen, die man nicht selbst kontrolliert. Matthew Mercer im Gespräch mit Brennan Lee Mulligan, Januar 2026

Wie steht es aktuell um Critical Role? Tatsächlich ist Critical Role 2026 eine rundum erfolgreiche Medien-Firma. Das Kerngeschäft besteht nach wie vor aus den Streams und VODs zu Dungeons & Dragons via Twitch und YouTube. Daneben zocken sie aber auch weitere Systeme, allen voran ihre eigenen Kreationen Candela Obscura und Daggerheart. Letzteres stellt euch MeinMMO-Redakteur Alexander Mehrwald übrigens in einem eigenen Artikel ausführlich vor:

Beide Rollenspielsysteme sind im eigenen Verlag, der Darrington Press, erschienen. Über diesen Verlag vertreibt Critical Role auch Artbooks sowie Settings für zum Beispiel Exandria, die Welt der ersten drei Kampagnen.

Alle Video-Inhalte werden übrigens neben YouTube auch auf dem hauseigenen Streaming-Service Beacon angeboten. Critical Role betreibt desweiteren eine Wohltätigkeitsorganisation, die Critical Role Foundation. Zuletzt erschien auch das Videospiel Dispatch, das unter anderem mit Unterstützung von Critical Role entstand.

2025 kündigte der Trupp auch eine Welttournee an. Sie werden im Juli 2026 entsprechend auch einen Stopp in der Uber Arena in Berlin einlegen.