7 Animes, in denen der Held längst tot sein müsste

Es ist mittlerweile üblich, dass Animes über mehrere Staffeln laufen. Doch einige Serien hätten schon in den ersten Folgen enden müssen – denn der Held ist eigentlich zu schwach, um lange zu überleben.
Unsere Anime-Helden haben es nicht leicht: Sie werden von Laserstrahlen oder Waffen durchlöchert, aus großen Höhen weggeschleudert oder stecken Explosionen weg. Wo normale Menschen das Zeitliche gesegnet hätte, stehen sie einfach wieder auf.
Würde man die Anime-Plot-Armor wegnehmen, wären viele Protagonisten dem Untergang geweiht. Denn einige von ihnen sind so schwach, dass sie schon in den ersten Folgen sterben müssten. MeinMMO zeigt euch einige Animes, in denen der Held längst tot sein müsste.
Tokyo Ghoul
- Episodenanzahl: 12
- Wo kann ich den Anime streamen? Crunchyroll, Amazon Prime Video, Joyn, ProSieben FUN, Seven Entertainment
Worum geht es im Anime? In Tokyo treiben Ghoule ihr Unwesen. Sie ernähren sich von Menschenfleisch und können keine normale Nahrung zu sich nehmen, ohne sich zu übergeben. Ken Kaneki ist ein durchschnittlicher Schüler und will von all dem nichts wissen. Er freut sich stattdessen auf ein Date mit der attraktiven Dame Rize Kamishiro.
Allerdings stellt sich heraus, dass Rize selbst ein Ghoul ist. Es kommt zu einem Kampf, bei dem Rize stirbt und Ken das Bewusstsein verliert. Als er wieder aufwacht, wird ihm mitgeteilt, dass er die Organe von Rize transplantiert bekam – und damit auch ihre Ghoul-Kräfte.
Wieso hätte der Held tot sein müssen? Der Anime von Tokyo Ghoul ist der Beginn von vielen weiteren Geschichten rund um Ken und seine Freunde. Doch eigentlich wäre es schon zwei Mal für Ken vorbei gewesen.
Zum einen, da er nur durch die unfreiwillige Organspende von Rize überlebt hat. Zum anderen, weil er zu Beginn nicht mit dem Leben als Ghoul klarkam und eigentlich verhungert wäre, wenn er nicht die Hilfe seiner neuen Freunde gehabt hätte. Die konnten ihm das menschliche Fleisch als neue Nahrungsquelle nämlich so schmackhaft machen, dass Ken es schlussendlich aß.
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Finde es jetzt persönlich ein bisschen komisch das Isekai-genre als generelles in die liste zu packen. Weil da ist in 90% der fälle so, dass er/sie eigentlich hätte tot sein sollen. Das wäre so als würde man sagen, dieses haus wäre abgefackelt wenn die feuerwehr nicht gewesen wäre.
Auch wenn konosuba hier mehr stellvertretend ist, gibs in dem anime selbst viel passendere beispiele.
Einer der mir jetzt noch in den Sinn kommt, wo gut passed würde(wobei hier vermutlich jeder noch einen findet), wäre SAO. Auch hier hatte der MC mehrmals schon unverschämtes glück dass er nicht tot ist.
Jau das stimmt 😀 In KonoSuba gibt es mehrere Stellen, die man hätte nehmen können. Ich hatte mich bei der Liste jetzt eben für den klassischen Isekai-Tod entschieden, um noch mehr Animes aufzunehmen. Es hätte theoretisch auch der Getränkeautomaten-Anime getan, aber KonoSuba ist einfach ein schönerer Anime ^^
Manche Erklärungen hier sind echt hanebüchen. Ich habe hier eher mit Anime gerechnet, wo der Protagonist etwas überlebt, was man nicht überleben kann. Stattdessen werden hier Szenarien heraufbeschworen, die Richtung Verschwörungstheorie gehen.
Vom LKW überfahren zu werden, ist eine Verschwörung? Wenn du da mehr über die Truck-kun-Verschwörung weißt, erzähl uns mehr!
Ich wollte damit ausdrücken, dass ihr euch hier massiv im Konjunktiv bewegt. Es war viel “Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gefangen”. Ich habe eher “Indiana Jones hätte die Atomexplosion im Kühlschrank nicht überleben dürfen” erwartet.
Uiuiui, dann wäre die Liste mit so ziemlich jedem Anime mit Kämpfen echt lang geworden 😀 Wobei nach meinem Verständnis “vom LKW überfahren” eine legitime Todesursache ist, genauso wie die Bombenexplosion, die Nahrungsverweigerung oder die anderen Gründe in dieser Liste.