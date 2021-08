Der YouTuber Bellular hat sich viele Gedanken gemacht, was World of Warcraft braucht. Insgesamt 10 Schritte sind notwendig für den Erfolg, meint er.

In World of Warcraft läuft in den letzten Monaten nicht so viel rund. Viele Spieler sind mit den aktuellen Systemen unzufrieden und Blizzard war quasi gezwungen, zu reagieren. Erste sinnvolle Verbesserungen sollen in Patch 9.1.5 kommen. Doch so manch einem geht das noch nicht weit genug. Der YouTuber Bellular stellt in seinem neusten Video insgesamt 10 Forderungen, die Blizzard einhalten muss, wenn sie World of Warcraft wieder auf den „richtigen“ Weg bringen wollen.

Wer ist Bellular? Der YouTuber und Streamer Bellular unterhält die WoW-Community schon seit vielen Jahren. Er ist für seine umfangreichen Analysen bekannt, aber auch seine besonders gut durchdachten Spekulationen und Interpretationen zur Lore sind ziemlich beliebt. Auf YouTube hat er stolze 612.000 Abonnenten und seine Videos erreichen häufig zwischen 100.000 und 300.000 Zuschauer.

In seinem knapp 30-minütigen Video stellt Bellular insgesamt 10 Punkte heraus, die Blizzard kurz- und langfristig umsetzen muss, damit World of Warcraft wieder auf einen besseren Pfad gelangt und den Spielern langfristig Freude bereitet.

1. Anerkennung und Einsicht

Für Bellular ist besonders wichtig, dass die Entwickler ihre Fehler einsehen und anerkennen, dass sie Dinge falsch entschieden haben. Der große Post von Blizzard zu Patch 9.1.5 erfüllt das aus seiner Sicht nicht und liest sich für ihn wie eine Rechtfertigung. Bellular sieht keinen Anlass zur Freude, wenn Blizzard nicht bereit ist, die eigenen Fehler einzugestehen – denn nur dann besteht Hoffnung, dass auch künftig Fehler als solche angesehen und frühzeitig vermieden werden.

2. Kommunikation der Entwickler

Auch dem zweiten Punkt misst Bellular einen hohen Stellenwert zu: Die Kommunikation der Entwickler mit der Community. In den letzten Jahren wurde das schmerzlich vernachlässigt und nur selten standen Community und Entwickler im Austausch. Bei anderen Spielen sei das ganz normal, doch bei World of Warcraft habe er den Eindruck, dass es nur in Ausnahmefällen Reaktionen oder Antworten der Entwickler gibt. Das führe unweigerlich dazu, dass man ohnehin keine Lust mehr habe, Feedback zu geben, weil darauf nie eine Reaktion kommen würde. Er sagt dazu:

Warum sollten wir auf dem PTR spielen und Feedback geben, wenn wir ohnehin keine Reaktion bekommen? Warum sollte es uns kümmern, wenn es euch schon nicht kümmert?

3. Sofortige Verbesserungen des Spiels

Wenn große Probleme im Spiel gefunden werden, müssen diese zeitnah behoben werden. Patch 9.1.5 sei hierfür ein guter erster Schritt und sehe vielversprechend aus. Allerdings müsse sich das auch in Zukunft fortsetzen und darf nicht immer ein Jahr oder länger dauern, bis Kritik wirklich ankommt und die Wünsche eines Großteils der Spieler umgesetzt werden.

4. Änderungen auf lange Sicht

All diese Änderungen müssten auch auf lange Sicht umgesetzt werden. Es reiche nicht, jetzt kurzzeitig die Probleme der Spieler zu beheben und mehr Kommunikation zu ermöglichen, nur um das im nächsten Addon wieder sträflich zu vernachlässigen. Wenn World of Warcraft erfolgreich sein will, müssten die Entwickler sich an die vorangegangenen Punkte halten – und zwar so lange WoW ein Produkt ist und keinen Tag weniger.

5. World of Warcraft ist kein Beruf

Aus Bellulars Sicht hat sich das Design in World of Warcraft im Laufe der Jahre gewandelt. Früher war es ein Spiel, in dem man an seinem Charakter arbeiten konnte und das fühlte sich befriedigend und spaßig an. Inzwischen habe WoW aber immer mehr Charakteristiken eines Berufs bekommen und das wäre eben nur eines: Anstrengend.



Er erklärt das so: Arbeit sei etwas, das man auch gerne macht, etwa die Arbeit an einem Hobby. Ein Beruf oder Job hingegen ist etwas, das viele hauptsächlich ausüben würden, um danach die Dinge tun zu können, die ihnen Freude bereiten.



WoW muss hier sein Design ändern, damit es sich in einigen Aspekten nicht mehr wie ein Job anfühlt.

6. Mehr Content

Bellular kann nicht klar erkennen, was falsch an der Content-Pipeline bei Blizzard läuft, doch sie muss aus seiner Sicht klar verbessert werden. Das letzte Mal, dass die Spieler eine angemessene Menge an Content hatten, sei in der Erweiterung „Legion“ gewesen.

Das Spiel hat sich in den letzten Jahren mehr in eine Richtung des E-Sport und sitzungsbasierten Ablaufes entwickelt. Das ist auf gewisse Weise auch in Ordnung. Aber: Die tatsächliche Welt von Warcraft muss auch unterstützt werden. Blizzard hat einfach die Spieler vergessen, die für die Welt von Warcraft da sind und nicht nur für das Gameplay von Warcraft.

7. Erschafft ein Spiel, keine Erweiterung

Ein großes Problem in WoW sieht Bellular in dem Content, der jedes Mal „weggeworfen“ wird, wenn eine neue Erweiterung rauskommt. Zum einen ist es extrem schlechte Planung, wenn sämtlicher aktueller Inhalt nach 2 Jahren einfach irrelevant wird und in Vergessenheit gerät. Zum anderen fühlt es sich für die Spieler schlecht an, alle 2 Jahre quasi einen „Reset“ zu erleben und wieder von vorne zu beginnen. Blizzard soll demnach so planen, dass auch alter Content eine Option bleibt – vielleicht nicht aus Machtgewinn, aber als Aktivität, die man unternehmen kann:

Hört auf, geplante Obsoleszenz in euer Design einzubauen. Über 17 Jahre Entwicklungszeit sind genau jetzt in World of Warcraft zum großen Teil verschwendet. Als Beispiel: Es gibt aktuell keinen Weg für eine Gruppe, zurückzugehen und den grandiosen Raid „Thron des Donners“ auf eine Weise zu erleben, die sich gut anfühlt. Gebt das Geld aus, bildet die Entwickler aus und belebt den alten Content wieder. (…) Vielleicht bekommt man dort einfach ein Abzeichen, das man am Ende gegen ein ganzes T-Set als Transmog eintauschen kann.

8. Die Klassenbalance

Die Balance der verschiedenen Klassen ist schon seit Vanilla ein Problem in World of Warcraft. Wer die „falsche“ Klasse oder Spezialisierung spielt, der wird in einige Inhalte viel seltener mitgenommen – oder nur von Gruppen, denen das nicht so wichtig ist. Das führt bei jeder Erweiterung dazu, dass es eine Handvoll von Spezialisierungen gibt, die nur wenig Spaß im Spiel haben.

9. Entwickelt für die Erfahrung, nicht die Beschäftigung

Bellular ist der Ansicht, dass viel in World of Warcraft aktuell so entwickelt wird, um möglichst viel Beschäftigung („Engagement“) von den Spielern zu bekommen. Aber nur wenig sei so gemacht, dass es tatsächlich auch eine angenehme Erfahrung sei.



Die Entwickler sollen sich wieder mehr darauf konzentrieren, ein Spiel zu erschaffen, das im Fokus hat, wie sich die Spieler bei bestimmten Inhalten fühlen und das so designen, dass es Spaß und Freude bereitet.

10. Bringt WoW nach Hause

Der letzte Punkt von Bellular bezieht sich speziell auf die Story und das Setting von World of Warcraft. Viele Spieler haben mit WoW angefangen, weil sie Azeroth mochten und sich für die Welt und ihre Völker interessierten. Mit den letzten Erweiterungen sei WoW immer weiter davon abgerückt – jetzt in Shadowlands fühle sich alles fremd an. Das sei zwar ab und an durchaus gut und sinnvoll, aber langsam genüge es damit. Er fordert also, dass sich „WoW auf die Anfänge besinnt“ und es wieder zurück nach Azeroth geht, ohne neue kosmische Gesetze und Entitäten aufzubauen.

Was haltet ihr von diesen ganzen Punkten? Stimmt ihr Bellular zu? Oder habt ihr ganz andere Wünsche, was die Zukunft von WoW betrifft?