WoW hat mal eben eines der nervigsten Caps gesprengt

Seid ihr bereits am Anima-Cap und wisst nicht, was ihr mit dem Zeug machen sollt? Oder fandet ihr 35.000 schon unrealistisch und wisst gar nicht, wie ihr jemals 200.000 erreichen sollt?

Da die Materialien für die Herstellung legendärer Gegenstände benötigt werden, gibt es zumindest immer einen gewissen Grundbedarf. Es kann sich also lohnen, Anima in Materialien umzutauschen, um sich ein paar Hundert oder Tausend Goldstücke zusätzlich zu verdienen.

Was kann man noch mit Anima machen? Wer sich bereits sämtliche kosmetischen Gegenstände für Anima einverleibt hat, der kann die Ressource wenigsten noch zu Gold machen. Denn in Oribos gibt es die Möglichkeit, für Anima unterschiedliche wichtige Handwerksmaterialien zu erstehen.

Was wurde geändert? Mit einem Hotfix hat Blizzard in der Nacht vom 30. August auf den 31. August das Anima-Cap deutlich erhöht. Die alte Grenze von 35.000 wurde entfernt.

Viele konnten all ihre Anima-Abzeichen gar nicht mehr einlösen, weil das Cap erreicht war – sie mussten die Abzeichen also löschen oder auf der Bank einlagern.

Was war das Problem? Nachdem mit Patch 9.1 Anima in Hülle und Fülle verfügbar wurde, füllten sich die Inventar-Plätze der Spieler. Die zu Anfang noch schier unerreichbare Grenze von 35.000 Anima wurde immer öfter erreicht und inzwischen wissen die Spieler gar nicht mehr, wohin sie eigentlich mit dieser Ressource sollen.

Das Anima-Cap in World of Warcraft nervt die Spieler seit Wochen. Jetzt haben die Entwickler reagiert und schaffen mit einem Hotfix Abhilfe.

