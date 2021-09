WoW schenkt euch ein Reittier, aber ihr müsst Hearthstone spielen

Ein schickes WoW-Reittier gibt es nur, wenn ihr ein wenig Hearthstone spielt. Wir verraten euch, was ihr wann genau machen müsst.

In World of Warcraft könnt ihr bald ein neues, coole Reittier abgreifen – zumindest dann, wenn ihr euch für ein wenig Hearthstone erwärmen könnt. Blizzard macht nämlich eine neue Cross-Promotion zwischen seinen Spielen und will beiden Franchises damit wohl helfen.

Was ist das für ein Reittier? Das Reittier ist die Ratte Sarge. Optisch erinnert das Reittier stark an „Quieks der Schelm“ („Squeakers, the Trickster“), den es bereits im WoW-Shop zu kaufen gibt. Allerdings hat Sarge dann doch einige andere Details, wie einen anderen Sattel, ein anderes Reit-Geschirr und verschiedene Applikationen, die stark an Hearthstone erinnern – etwa eine Kartenpackung als Satteltasche auf der einen und das Hearthstone-Spielbrett auf der anderen Seite.

Was muss dafür getan werden? Um Sarge für euren WoW-Account freizuschalten, müsst ihr die Intro-Erfahrung des neuen „Söldner“-Modus in Hearthstone spielen und erfolgreich abschließen. Dabei handelt es sich quasi um das Tutorial für den neuen Spielmodus. Für gewöhnlich nehmen Intro-Erfahrungen in Hearthstone nicht sonderlich viel Zeit in Anspruch – im Regelfall sind diese Missionen in 30 bis 40 Minuten abgeschlossen.

Sarge hat immer ein Hearthstone-Spielbrett dabei.

Ab wann ist das möglich? Die Ratte Sarge könnt ihr freischalten, sobald der Söldner-Spielmodus in Hearthstone veröffentlicht wird. Das wird am 12. Oktober 2021 der Fall sein, vermutlich in den frühen Abendstunden.

Wer also noch eine niedliche Ratte in seine Reittier-Sammlung aufnehmen will, sollte Hearthstone vielleicht schon einmal installieren – immerhin sieht das Mount richtig schick aus.

Was haltet ihr von dieser Cross-Promotion und dem Reittier? Werdet ihr euch Sarge freischalten und mit ihm durch Azeroth streifen? Oder ist euch das Reittier keinen Abstecher in Hearthstone wert?