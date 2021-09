WoW, CoD: Bundesbehörde untersucht Activision Blizzard, lädt die Bosse vor

So hat Blizzard schon 2020 auf Vorwürfe sexueller Belästigung reagiert und einen wichtigen Entwickler bei WoW gefeuert. Der Game Director von WoW wurde offenbar für einen Vorfall, der viele Jahre zurück lag, entlassen. Die Gründe für die Entlassung blieben 2020 aber unter Verschluss und wurden jetzt erst in den Nachwehen der Klage deutlich.

Die Börsen-Aufsicht der USA, die Securities and Exchange Commission (SEC), hat eine Untersuchung gegen Activision Blizzard eingeleitet. Man will feststellen, ob die Firma die schwierigen, internen Zustände rasch und gründlich an Investoren kommuniziert hat. Dazu werden hochrangige Bosse von Activision Blizzard (WoW, Call of Duty, Diablo 3) vorgeladen, sogar der CEO der Firma Bobby Kotick.

