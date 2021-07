Sexismus-Skandal erfasst WoW-Entwickler Blizzard – Was nun?

In der vergangenen Woche wurde Activision Blizzard von einer Klage einer Behörde des Staates Kalifornien erschüttert. In einer Special-Folge des MeinMMO-Podcasts erklären Leya und Schuhmann, was hinter der Klage steckt und bewerten die erste Reaktion von Activision und Blizzard.

Darum geht’s: Das „California Department of Fair Employment and Housing” hat eine Klage gegen den Gaming-Publisher Activision Blizzard eingereicht. Der Klage ging eine zweijährige Ermittlung voraus. Bei Activision Blizzard soll eine Kultur wie in einer Studentenverbindung herrschen: Frauen seien das Ziel von konstanter sexueller Belästigung und würden ungleich bezahlt werden. Die Klage schildert einige schockierende Situationen, gerade im Team von World of Wacraft.

Die Meldung über die Klage schlug hohe Wellen in der Gaming-Industrie. Es traten ehemalige und aktuelle Mitarbeiter von Blizzard vor, die sich dazu aussprachen. Für den 28. Juli kündigten über 2.000 Angestellte einen Streik an, um ihre Forderungen für gerechte Behandlung bei der Führung durchzusetzen.

Das Thema rund um den Activision-Blizzard-Skandal haben wir ausführlich in unseren Artikeln behandelt:

Neben dem Special haben wir in dieser Woche wieder eine News-Show aufgezeichnet. Die Themen waren diesmal die Spielerzahlen in EVE Online, Final Fantasy vs. WoW, Cyberpunk 2077 auf der PS4 und eine neue Technik von Milliarden-Konzern Tencent: Sinkende Spielerzahlen im Sommer 2021: Sterben jetzt alle MMOs? – News im Podcast.

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts teilhaben. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an eurem Gedanken teilhaben lassen. Schreib uns deine Meinung und diskutiere mit uns!