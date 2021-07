Bei Blizzard wird im Moment kaum gearbeitet, sagt einer der Entwickler dort: Die Arbeit an World of Warcraft (WoW) liege im Moment fast völlig still. Die Mitarbeiter seien zu wütend über die Art, wie Activision Blizzard mit der Klage wegen Sexismus umgeht. Die riesigen Social-Media-Kanäle aller “Activision-Blizzard”-Spiele von Call of Duty bis Overwatch schweigen zudem seit 4 Tagen, seit dem 21.7.

Wer spricht da? Es spricht der Entwickler Jeff Hamilton. Er ist „Senior System Designer“ bei WoW und arbeitet in Irvine, Kalifornien.

Das sagt er:

„Ich kann euch sagen, im Moment wird fast nicht an World of Warcraft gearbeitet, während dieser obszöne Vorgang abläuft. Und das hilft keinem – nicht den Spielern, nicht den Entwicklern, nicht den Aktionären. Activisions Antwort auf die Vorfälle hat eine Gruppe der besten Entwickler der Welt genommen und sie so wütend gemacht und traumatisiert, dass sie nicht mehr in der Lage sind, an einem großartigen Spiel zu arbeiten.“ Jeff Hamilton

Was kritisiert er? Hamilton findet vor allem die Antwort von Activision Blizzard auf die Klage „absolut nicht zu akzeptieren.“

Activision Blizzard hatte in einem Statement auf die Klage geantwortet, die Vorwürfe seien „falsch und verdreht“. Zwischen den Zeilen drohte man sogar, aus Kalifornien wegzugehen. Die Klage der Behörde sei „unverantwortlich“. Man kritisierte zudem die Beamten der Behörde.

Laut Hamilton sei es schlimm, die Geschichte eines Opfers zu nehmen und sie als eine rhetorische Keule zu führen. Es sei abscheulich auf solche Vorwürfe mit etwas anderem zu antworten, als mit einem wohlüberlegten Plan, wie man den Missbrauch abstellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Laut Entwickler Jeff Hamilton wird im Moment fast nichts bei WoW gemacht.

Activision Blizzard schweigt auf Social Media

Das fällt sonst noch auf: Nicht nur die Arbeit an WoW ruht im Moment, um ganz Activision Blizzard herrscht aktuell eine bedrückende Stille, wie die US-Seite Kotaku weiß.

So sind alle Social-Media-Accounts seit dem 21.7. stumm. Das gilt für:

Call of Duty

Crash Bandicoot

Diablo

Overwatch

World of Warcraft

und viele mehr.

Entweder arbeitet dort auch grade kaum noch wer oder Activision Blizzard ist klar, dass jeder Tweet oder Facebook-Post im Moment eine heftige Gegenreaktion nach sich ziehen würde.

Das sieht man etwa beim letzten Tweet zu WoW. Da geht es eigentlich um ein Turnier in WoW Classic – doch die Antworten sind voller bissiger Anspielungen und Fragen zur aktuellen Situation bei Blizzard.

Interne E-Mail heizt Stimmung weiter an

Das heizt die Stimmung gerade weiter an: Bei Blizzard hatten sich in den letzten Tagen einige ehemalige Bosse zu Wort gemeldet, wie Chris Metzen oder Mike Morhaime. Sie nahmen Teile die Schuld auf sich und bitten um Entschuldigung dafür, dass sowas unter ihrer Aufsicht passiert ist. Sie betonten, ihnen sei das Ausmaß der Vorgänge nicht klar gewesen.

Sie wurden auf Twitter harsch angegangen. Ihnen wurde vorgeworfen, die Vorgänge ignoriert zu haben.

Es sind auch interne E-Mails an die Öffentlichkeit gelangt, etwa die von Blizzard-Chef J Allen Brack oder die von Activision-CEO Bobby Kotick. Sie nannten das in der Klage beschriebene Verhalten “inakzeptabel”, kündigten Untersuchungen und viele Gespräche an.

Doch besonders stach die Aussage von Fran Townsend heraus, die für US-Präsident George W. Bush gearbeitet hatte, und mittlerweile “Chief Compliance Officer” bei Activision Blizzard ist, also eigentlich für genau solche Vorwürfe zuständig. Townsend ist allerdings erst seit 4 Monaten bei Activision Blizzard ist. Sie sagte (via twitter):

die Vorwürfe würden ein verdrehtes und falsches Bild der Firma zeichnen

einige der Vorwürfe seien faktisch inkorrekt, alt und aus dem Zusammenhang gerissen – manche älter als 10 Jahre

Activision sei heute eine großartige Firma mit guten Werten

Diese E-Mail hatte Mitarbeiter offenbar besonders verärgert. Townsends Aussagen wurden öffentlich scharf kritisiert – genau wie das offizielle Statement von Activision Blizzard.

In den letzten Tagen haben sich einige ehemalige Mitarbeiter von Blizzard zu Wort gemeldet:

„Kokain auf der Toilette, Sex in der Lounge“ – Skandal um WoW-Entwickler Blizzard eskaliert