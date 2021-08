WoW: Chef der Personal-Abteilung von Blizzard geht – Nach schockierenden Vorwürfen

Der Gaming-Publisher Activision Blizzard (WoW) ist weiterhin mit den Folgen einer Sexismus-Klage beschäftigt: Fokus der Klage und späterer Berichte war immer wieder die Personal-Abteilung des Unternehmens. Nun verlässt der Chef dieser Abteilung, Jesse Meschuk, das Unternehmen, während weitere Vorfälle ins Licht kommen, die von gravierenden Schwierigkeiten in seiner Abteilung berichten.

Das weiß man zum Abgang von Meschuck: Man weiß sehr wenig, es ist lediglich bekannt, dass Meschuck die Firma bereits in dieser Woche verlassen hat. Das teilte Activision Blizzard im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Blizzard-Chef J. Allen Brack mit.

Meschuck war der Chef der Personal-Abteilung und bekleidete den Rang eines „Senior Vice President of HR“, war also weit oben in der Hierachie.

So wie es aussieht, hat sich Meschuck auch öffentlich zurückgezogen: Sein Twitter-Account und seine Linkedin-Seite sind gelöscht.

Personal-Abteilung von Blizzard im Fokus der Klage

Was waren die Vorwürfe gegen die Personal-Abteilung in der Klage? In der Klage einer staatlichen Behörde Kaliforniens wurde die Personal-Abteilung immer wieder negativ erwähnt. Der Klage ging eine zweijährige Ermittlung mit dem Wissen Blizzards voraus.

So hieß es:

Bei der Personal-Abteilung seien zahlreiche Beschwerden wegen Diskriminierung, sexueller Belästigung oder Vergeltungs-Maßnahmen eingereicht worden, aber diese Beschwerden seien ohne Konsequenz geblieben.

Eine interne Untersuchung habe ergeben, die Angestellten hätten gegenüber der Personal-Abteilung „einen großen Mangel an Vertrauen“ verspürt, die Personalabteilung sei „nicht sehr hoch geschätzt worden“.

Die Personal-Abteilung habe auf Beschwerden „abweisend“ reagiert und sie „nicht vertraulich“ gehalten

„Kaputte Personal-Abteilung“

Das verschärfte die Situation: Nach der Klageschrift kamen in Tweets und Berichten weitere Vorwürfe auf, die sich zwar nicht namentlich gegen Meschuck richteten, aber gegen die Gesamtheit der Personal-Abteilung. Sie wurde immer wieder als “kaputt” bezeichnet.

So haben Mitarbeiter mit der US-Seite Axios gesprochen und dort weitere Vorwürfe aufgebracht. Es heißt:

die Personal-Abteilung habe Leute, die sich missbräuchlich verhalten haben, sogar vor Konsequenzen geschützt

Leuten, die sich beschwerten, wurde gesagt: „Das ist kein Kampf, den du kämpfen willst“.

“Sie verhalten sich wie eine Göre”

Das sind beispielhafte Fällle: Die Seite Axios zitiert die ehemalige Blizzard-Angestellte Nicki Broderick. Brockerick erzählt, sie sei mit einem Manager aneinandergeraten, der als unantastbar galt:

Der Manager habe sich einmal über ihrem Schreibtisch aufgebaut und ließ sie weder weggehen, noch nach ihrem Telefon greifen.

Als sie sich beschwerte, hieß es: „Das ist keine Belästigung. Er hat Sie ja nicht angefasst.“

Nach dem Vorfall wurde die Karriere von Broderick, wie sie sagt, erheblich eingeschränkt: Sie bekam keine neuen Projekte zugeteilt und wurde drei Jahre lang nicht für eine Beförderung vorgesehen.

In anderen Fällen habe ihr die Personal-Abteilung gesagt, sie „verhalte sich wie eine Göre“ oder Broderick solle „es runterschlucken“ und wieder an ihren Schreibtisch zurückkehren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Nicki Broderick fing bei Blizzard als Praktikantin an, als sie 20 Jahre alt war.

Eine andere Angestellte sagt, sie sei von einem Kollegen körperlich angegriffen worden, das sei aber von der Personal-Abteilung bezweifelt worden. Dort habe man ihr gesagt, man sei überrascht, dass sie nicht weine oder hysterischer ist.

Blizzard habe sie nicht beschützt, sondern ihr empfohlen, von zu Hause aus zu arbeiten oder die Abteilung zu wechseln. Als sie sich erneut bei der Personal-Abteilung beschwerte, hieß es: „Es tut ihm echt leid und er möchte wirklich, dass Sie bei Blizzard arbeiten. Und er sagt, dass Sie echt freundlich zu ihm waren.“

„Als spreche man einfach ins Nichts“

Zudem soll die Personal-Abteilung mies darin gewesen sein, Gespräche schriftlich festzuhalten und habe keinerlei Transparenz gezeigt. Ein Mitarbeiter sagt, es fühlte sich so an, als spreche man einfach ins Nichts. Zudem sei jeder Bericht an die Personal-Abteilung ein zweischneidiges Schwert gewesen. Ein Mitarbeiter sagt:

„Sie haben jedem erzählt, was du ihnen berichtet hast. Nichts, was man der Personal-Abteilung gesagt hat, blieb vertraulich.“

Warum war die Personal-Abteilung so schlecht? Laut den Quellen von Axios soll es ein Problem gewesen sein, dass bei Activision Blizzard die Personal-Abteilung offenbar unterbesetzt war und das Personal dort ständig wechselte. Es gab wenig Konstanz dort, dadurch habe auch das Vertrauen in einzelne Ansprechpartner gefehlt.

Bei Blizzard stehen die Zeichen auf Umbrach. Die Sexismus-Klage hat die personelle Ausrichtung des WoW-Entwicklers bereits deutlich geändert:

Das sind die beiden neuen Chefs von Blizzard – Was sie bisher gemacht haben