Der Entwickler Greg Street arbeitet für Riot Games an deren neuen MMORPG zu League of Legends (LoL), er ist der MMO Lead dort. Doch nun holt ihn seine Vergangenheit ein. Greg Street, der von 2008 bis 2013 als Ghostcrwaler ein wichtiger Mann bei WoW war, steckt nun mitten im Sexismus-Skandal um Activision Blizzard.

Das ist Greg Street:

Der Entwickler arbeitete von 2008 bis 2013 für Blizzard. Er war unter dem Namen „Ghostcrawler“ bekannt und verwendete eine Spektral-Krabbe als Profilbild. Street war in der Zeit das Aushänge-Schild von WoW, er wirkte als „Lead System Designer“ und diskutierte regelmäßig mit den Fans, teilte ihnen mit, wie er WoW sieht.

Seit 2013 arbeitet er für den LoL-Entwickler Riot Games und hat bei Riot im Laufe der Jahre eine steile Karriere hingelegt. Mittweile ist er Kreativ-Chef, Vizepräsident in der Firma und der Chef der Entwicklung des „LoL MMORPGs“, auf das viele gespannt schauen.

Doch jetzt steckt Street mitten im Sexismus-Skandal von Blizzard. Sein Name taucht in einem Chatverlauf aus dem Jahr 2013 auf, in dem sich niemand wiederfinden möchte. Er versucht sein Verhalten von damals zu erklären.

Das war die erste Reaktion von Street: Vor einigen Tagen ging ein Video rum, das ein WoW-Panel auf einer BlizzCon zeigte. Eine Spielerin fragte die versammelten WoW-Granden, ob es denn sein müsse, dass Sylvanas so aussieht, als sei sie grade einem Katalog für Damenunterwäsche entsprungen.

Die Menge buhte die Frau aus, die WoW-Macher lachten im Video und machten ihre Scherze.

2021 wirkte das Video nun als Bestätigung dafür, dass bei Blizzard schon immer eine frauenfeindliche Kultur geherrscht hatte.

Street, der ebenfalls in dem Video zu sehen war, sagte, dass sei eine beschissene Antwort gewesen und die sei noch schlimmer gealtert. Er schäme sich dafür, wie das gelaufen sei. Jetzt wo er das Gesicht der Fragestellerin gesehen habe, fühle er sich richtig mies. Er entschuldigte sich für sein Verhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Street sagte aber: Er mache Fehler, lerne aus den Fehlern, entschuldige sich für sie und mache weiter. Männer in Führungspositionen hätten die Aufgabe, sich für Frauen und Angehörige von marginalisierten Gruppen stark zu machen. Daran glaube er.

Deshalb hat er jetzt richtig Ärger: Bei seinem Auftritt auf dem Panel blieb es aber nicht. Wie die US-Seite Kotaku nun aufdeckte, war Street ein Teil einer Chat-Gruppe bei Blizzard, während der BlizzCon 2013. In dem Chat hatten sich Blizzard-Manager verabredet, Frauen in eine Hotelsuite zu bringen. Die Männer machten ihre Scherze, es ging um „heiße Frauen“ und Sex.

Street taucht in dem Chatlog am Rande auf. Er sagt zwar nichts Verfängliches, aber es wird deutlich, dass er an dieser Sache beteiligt war.

Dieser Chat-Verlauf aus 2013 wird gerade heftig diskutiert. Quelle: Kotaku

Street entschuldigt sich bei Mitarbeitern von Riot Games für „Ablenkung“

Das sagt Street jetzt: Street hat sich in einer Nachricht an die Mitarbeiter von Riot Games gewandt und sich bei denen entschuldigt, dass sein Verhalten vor Jahren jetzt so einen Trubel auslöst.

Er sagt: Dieser Raum („Die Cosby-Suite“) war ein Pausenraum während der BlizzCon – jeder habe damals gewusst, dass dort getrunken wird. Aber er habe nie erlebt, dass in diesem sexuelle Belästigung stattgefunden hätte, wie in den Anschuldigen beschrieben. Hätte er das gesehen, wäre er auf jeden Fall eingeschritten.

Im Rückblick wäre es ihm peinlich, welchen Spitznamen der Raum hatte, nach dem, was man jetzt weiß. Aber 2013 war die Referenz an Bill Cosby für ihn nur eine Anspielung auf ein altes Flohmarkt-Porträt. Er haben nichts über die Anschuldigungen gegen Cosby gewusst.

„Kokain auf der Toilette, Sex in der Lounge“ – Skandal um WoW-Entwickler Blizzard eskaliert

Street sagt:

„Jetzt, wo das gesagt ist. Ich verstehe, dass die Story alle in eine schwierige Situation bringt und das tut mir leid. Ich hoffe mein Ruf hier bei Riot und eure individuelle Erfahrung mit mir gibt euch ein klares Bild davon, was für ein Mensch ich bin und welche Werte ich hochhalte.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Chat war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt – aber eklig

Was sagt er zum Chat? Auf Nachfragen kritischer Fans sagt er: Im Chat hätten die Leute Witze gemacht, das sei klar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Die „Hot Chicks“, über die gesprochen wird, seien die Frau von Kosak und eine Freundin gewesen. Aber Street gibt zu: Der Chat sei eklig und er verstehe völlig, wie das wirke.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Eine ehemalige Mitarbeiterin von WoW sagt auf Twitter: Street habe sie damals in diese Cosby-Suite eingeladen. Ihm habe sie vertraut, ihn habe sie respektiert. Für sie war das eine “unschuldige Party mit Schnaps auf ihrer ersten BlizzCon”.

Die ehemalige Mitarbeiterin sagt: Im Hotelzimmer wurde sie dann aber von Alex Afrasiabi begrapscht. Der wurde 2020 von Activision Blizzard wegen seines Fehlverhaltens im Jahr 2013 gefeuert.

Street habe sich im Nachhinein dafür entschuldigt. Er habe nicht gewusst, dass dort solche Sachen passierten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das macht das so heikel: Riot Games war vor 3 Jahren in einen Sexismus-Skandal verwickelt. Damals kursierten gegen Mitarbeiter von Riot Games ähnliche Vorwürfe wie nun gegen Mitarbeiter von Activision Blizzard.

Riot Games hat damals Besserung gelobt und Maßnahmen ergriffen, sich von diesem Verhalten zu lösen.

Es scheint nun möglich, dass sich Riot Games, um ein Zeichen zu setzen, von Street distanziert und ihn entlässt.

Dabei scheint sich Greg Street nicht selbst an sexueller Belästigung beteiligt zu haben. Aber es wirkt nun so, als hatte er Kenntnis davon und habe sie danach nicht gemeldet. Das könnte negative Konsequenzen für ihn haben. Der Ton auf Twitter gegenüber Street ist in jedem Fall skeptisch bis feindselig.

Riot Games hat große Anstrengungen unternommen, um das eigene Fehlverhalten aufzuklären und abzustellen:

LoL: Riot zahlt 10 Mio $ an 1000 Frauen, die dort gearbeitet haben