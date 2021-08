Die “alte Garde” bei Blizzard scheint durch die letzten Wochen vorbelastet zu sein. So viele Veteranen aus den alten Zeiten arbeiten ohnehin nicht mehr Blizzard, dort hatte es in den letzten Jahren einen Exodus an Führungskräften gegeben.

Was war zuletzt vorgefallen? Blizzard ist seit etwas mehr als einer Woche in einem heftigen Dauerfeuer der Kritik. Eine kalifornische Behörde hatte Klage gegen Activision Blizzard erhoben.

Es ist also klar: Diese Änderung in der Führung steht klar im Zeichen des Sexismus-Skandals, der Blizzard seit Tagen beschäftigt.

Jen ONeal kam erst im Januar 2021 zu Blizzard. Sie leitete bis dahin das Activision-Studio Vicarious Visions. Das ging in Blizzard auf, um dort an Diablo 2 Resurrected zu arbeiten.

Update: Die Nachricht ist mittlerweile offiziell. In einem Blogpost teilt Blizzard mit, dass J. Allen Brack zurücktritt. (Via blizzard ).

