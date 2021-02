Blizzard schluckt Studio für Diablo, das vorher Destiny 2 helfen musste – So lief das

Blizzard hat das Studio „Vicarious Visions“ absorbiert: Die hatten vorher an Destiny 2 gearbeitet und an der „Tony Hawk“-Serie. Das Team soll jetzt an Diablo 2 Resurrected und Diablo 4 entwickeln. Der Chef von Blizzard, J. Allen Brack, erklärt während der BlizzCon 2021, wie das genau lief.

Das ist die reine Nachricht: Die News an sich wurde bereits vor einem Monat bekannt. In einer Mitteilung an die Presse hieß es, dass das Studio „Vicarious Visions“ in Blizzard Entertainment aufgeht:

Die 200 Leute des Teams werden zu Angestellten von Blizzard und keine eigenständigen Spiele mehr entwickeln.

Die Chefin von Vicarious Visions, Jen Oneal, wechselt auf eine leitende Position bei Blizzard, die wird „Vice President of Development“

Das Studio wird aber in Albany, New York, bleiben – also an der Ostküste. Das Hauptquartier von Blizzard sitzt in Irvine, Kalifornien, an der Westküste der USA.

Ende Januar verrieten die Parteien offiziell nicht, woran Vicarious Visions bei Blizzard arbeitet. Aber der Insider Jason Schreier rief bereits im Hintergrund: „Die machen ein Diablo 2 Remastered!“

Und er sollte Recht behalten.

Wär doch eine Schande, wenn wir nach D2 wieder auseinandergehen

Wie lange geht das schon? Wie jetzt in einem Interview mit Venture Beat bekannt wurde, arbeitet Vicarious Visions tatsächlich bereits seit 2 Jahren mit Blizzard zusammen (via Venture Beat).

In der Zeit hat man, laut Blizzard-Chef Brack, erkannt, wie gut Blizzard und Vicarious Visions zusammenpassen:

Blizzard hat keine große Geschichte, mit anderen Studios zusammenzuarbeiten. Wir sind so ziemlich eine Insel. Eine Idee, die wir gleich von Anfang an hatten: Es wäre doch eine Schande, wenn wir zusammen an einem Spiel arbeiten und eine Menge Probleme bei der Integration und technische Schwierigkeiten lösen. Und dann sagen wir am Ende von Diablo 2 einfach: Das war super, vielen Dank und viel Glück bei euren nächsten Projekten. J. Allen Brack

Daher dachte man bei Blizzard früh: Es wäre doch toll, weiter zusammenzuarbeiten.

Neuer Insiderbericht wirft düsteres Licht auf das, was bei Blizzard los ist

Woran arbeitet Vicarious Visions: An der Diablo-Franchise. Brack sagt:

ein Teil des Teams arbeitet an Diablo 2 Remastered

ein Teil des Teams arbeitet an Diablo 4

Blizzard will, dass sie auch in Zukunft weiter an Diablo arbeiten

Machen die jetzt nur Blizzard-Spiele? Vicarious Visions hat vor seiner Zeit bei Blizzard am PC-Port von Destiny 2 gearbeitet, war da auch schon ein Hilfs-Studio. Aber sie haben auch eigene Spiele federführend gemacht mit Tony Hawk Pro Skater 1 und 2.

Brack wurde gefragt, ob Vicarious Visions auch weitere Spiele für Activision macht:

Ich will nicht nie sagen, aber es ist nicht der Plan [dass sie an eigenen Spielen arbeiten]. Der Plan ist: Auf absehbare Zeit sollen sie in irgendeiner Form an Blizzard-Marken gebunden sein. J. Allen Brack

Vicarious Visions entstand 1990 als eigenständiges Studio und wurde mit Games für den Game Boy Color und den Game Boy Advance bekannt. Activision hat das Studio 2005 gekauft und für eigene Projekte verwendet. Die waren lange an der „Skylanders“-Serie dran und wurden ab Dezember 2016 zu Destiny 2 abkommandiert.

Activision schickt Feuerwehr erst zu Bungie, dann zu Blizzard

Das steckt dahinter: Der Blizzard-Chef impliziert, dass alles eine Super-Fügung wäre, die aus dem Nichts gekommen ist. Tatsächlich kamen hier mehrere Faktoren zusammen und die Entscheidung, dass Vicarious Visions bei Blizzard hilft, hat sich aus der Situation so ergeben.

Aus der Sicht von Destiny:

Vicarious Visions war eins von zwei Beiboot-Studios, die Bungie ab 2016 helfen sollten, ihre Destiny-Spiele mit Content zu versorgen, nachdem klar war, dass Bungie seine riesigen Pläne alleine nicht schafft

Im Dezember 2016 kündigte Vicarious Visions an, nun mit Bungie zusammenzuarbeiten.

2016 gab’s den legendären Satz des damaligen Activision CEO Eric Herishberg, dass man eine „robustere Pipeline von Inhalten“ für Destiny plant – die sollte dadurch kommen, dass Studios wie Vicarious Visions bei Destiny mithelfen

Vicarious Visions übernahm offenbar den PC-Port von Destiny 2 und lieferte auch Inhalte ab. Die „Forsaken“-Kampagne und weiterer Content im Spiel kamen von Vicarious Visions – und das war gute Arbeit

Tatsächlich sah es gegen Ende von 2018 so aus, als könnte Bungie den unbändigen Content-Hunger der Fans nun stillen

Doch Bungie und Activision trennten sich Anfang 2019, also vor 2 Jahren – dann war Vicarious Visions frei und brauchte neue Projekte

Von Bungie hieß es dann 2020 später: So was Großes wie Forsaken könne man nun nicht mehr machen. Denn damals bei Forsaken hatte man viel mehr Mitarbeiter und Geld.

Mit den Mitarbeitern, die man 2018 mehr hatte, war ganz offenbar Vicarious Visions gemeint.

Das war die Hilfe, die Destiny 2 von Viarious Visions bekam.

Aus der Sicht von Blizzard:

Bei Blizzard gibt es seit längerem eine Content-Krise: Die haben wertvolle Marken, bringen aber zu wenige Spiele raus

Das macht Activision offenbar verrückt – die wollen unbedingt mehr Spiele zu den großen Marken von Blizzard haben

Daher kam Vicarious Visions gerade Recht, die nach 2019 und der Trennung von Bungie frei waren: Die sollten jetzt Blizzard unterstützt

Bei Blizzard sollte angeblich das Team 1 an „Diablo 2 Remastered“ arbeiten: Das Team 1 hatte Inhalte für Starcraft 2 und Heroes of the Storm entwickelt. Nach diese Titel ausliefen, sollte das Team 1angeblich für Blizzard die Remastered-Spiele übernehmen. Es hatte sich mit Warcraft 3 Reforged aber so verhoben, dass Blizzard das Team angeblich auflöste. Die Infos stammen alle aus einem Insider-Bericht von Jason Schreier.

Vicarious Visions soll jetzt offenbar zusammen mit dem Diablo-Team, dem Team 3 von Blizzard, die Franchise „Diablo“ übernehmen

Krisenmanagement von Activision Blizzard

Was in der Darstellung von Blizzard also so aussieht, als wäre das organisch gewachsen und eine Fügung, weil man sich so gut verstand, ist, wenn man Insider-Berichten glaubt, ein Krisenmanagement von Activision Blizzard.

Die haben die Feuerwehr Vicarious Visoins von einem Brand zum anderen geschickt: Erst zu Bungie, um da bei Destiny 2 zu löschen, und jetzt zu Blizzard. Dort werden sie aber wohl bleiben und an Diablo 2 und Diablo 4 arbeiten.

Blizzard freut sich jedenfalls über die „neuen Freunde an der Ostküste.“

