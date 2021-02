PvP in Diablo 4 ist optional. Wer da zum Release mitspielt und gut darin ist, andere Spieler zu töten, kann sich Mounts, Rüstung und Waffen kaufen. Wir zeigen euch, wie das PvP funktioniert und welche Schwierigkeiten euch erwarten.

Was ist neu? Während der BlizzCon 2021 sprach Blizzard über die offene Welt und das PvP von Diablo 4. Dabei verrieten die Entwickler, was die Belohnungen dafür sind, wenn man am optionalen PvP mitmacht.

PvP spielt ihr in Gebieten namens Fields of Hatred. Diese Felder findet ihr mitten in der offenen Welt und könnt sie direkt betreten. Wer eins der Gebiete betritt, über den gewinnt Mephisto Einfluss und man entwickelt Hass gegenüber seinen Mitspielern, erklärt Blizzard. Da ist dann plötzlich jeder Charakter auf sich allein gestellt.

Für Kills im PvP-Gebiet erhaltet ihr Splitter. Tauscht ihr diese um, könnt ihr dafür Waffen, Mounts und Rüstung kaufen. Doch es ist nicht so leicht, sich die Splitter zu verdienen.

Wer PvP-Splitter nutzen will, muss Herausforderung bestehen

Das ist das Ziel: In den Fields-of-Hatred-Gebieten könnt ihr Splitter farmen, die Shards of Hatred. Das ist eine seltenere Ressource, die ihr für das Töten von anderen Spielern oder Monstern im PvP-Gebiet erhaltet. Ihr bekommt sie auch für den Abschluss von Events oder durch das Öffnen von Truhen. Doch solange die Splitter nicht gereinigt sind, kann sie euch jeder klauen, wenn ihr sterbt.

Hier droppen die Shards of Hatred in Diablo 4 – Quelle: Blizzard YouTube

Ihr müsst mit den ungereinigten Splittern zu einem Altar im PvP-Gebiet gehen, um sie zu reinigen. Erst dann werden sie als eine Währung euch gebunden und können euch nicht mehr von anderen Spielern weggenommen werden.

Das ist die Herausforderung: Startet ihr das Reinigungsritual, werden Spieler in der Nähe darüber benachrichtigt. Die wissen dann: Da versucht gerade jemand, seine Splitter umzuwandeln. Wenn ihr ihn jetzt erledigen, bevor das Ritual abgeschlossen ist, kriegen wir all seine Splitter.“

An einem Altar wie diesem beginnt ihr das Reinigungsritual – Quelle: Blizzard YouTube

Hinzu kommt eine Art Kopfgeld. Seid ihr gerade dabei, richtig viele Shards of Hatred zu sammeln, wird das Spielern in einem großen Radius um euch herum angezeigt. Töten die Gegner euch, erhalten sie dafür einen großen Bonus.

Überlebt ihr diese Kopfgeld-Phase hingegen, die eine bestimmte Zeit anhält, erwartet euch ein „wirklich großer Bonus“, erklärt Blizzard. Doch wenn ihr mit dem Status des Kopfgeldes flieht oder ein Stadtportal nutzt, zählt das nicht.

Darum kommt euch das Konzept bekannt vor: Leser von MeinMMO werden bei der Beschreibung des Konzepts wahrscheinlich sofort an The Division denken. Da sammeln Spieler im „PvE/PvP“-Gebiet „Dark Zone“ kontaminierte Ausrüstung, die sie durch einen „Extraction“-Prozess mit einem Hubschrauber aus der Zone schmuggeln konnte.

Auch in The Division andere Spieler darüber informiert, dass jemand mit seiner Beute abhauen will und können versuchen, den Spieler daran zu hindern und ihn auszurauben.

Was kann man für Splitter in Diablo 4 kaufen? Speziell für die PvP-Splitter gibt es in den Fields of Hatred Händler. Die wollen euch die Splitter abkaufen und bieten euch dafür spezielle Rüstung, neue Reittiere, Waffen und weitere Inhalte an.

Blizzard betont, dass diese eintauschbaren Inhalte nicht wirklich stärker als Sachen sind, die ihr woanders im Spiel erhalten könnt. Doch die kaufbaren Teile sollen PvP-Spieler ansprechen.

Und was ist mit den Ohren? Wer den Trailer zur neuen Jägerin-Klasse in Diablo 4 gesehen hat, dem werden die Ohren wohl nicht entgangen sein. Die Jägerin hatte eine Menge davon gesammelt und offenbar als Trophäen behalten. Laut Blizzard spielen die Ohren eurer Gegner auch im PvP von Diablo 4 wieder eine Rolle. Unklar ist, ob sie einfach nur Trophäen bleiben, man sie gegen Gold verkaufen kann oder noch eine bessere Verwendung dafür findet.

