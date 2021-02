Diablo 4: Release 2021 ausgeschlossen – Spieler hoffen weiter auf BlizzConline

Habt ihr mit einem Release-Date von Diablo 4 im Jahr 2021 gerechnet, oder war für euch klar, dass Blizzard den Titel noch länger im Ofen backen will? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.

Hier scheint es sich also um eine Vorstellung einer neuen Klasse zu drehen. Bisher wissen wir von Druide, Barbar und Zauberer in Diablo 4 . Mit einer Klassen-Ankündigung rechnen Spieler fest auf der BlizzConline.

Das steht jetzt an: Am 19. Februar 2021 startet die BlizzConline . Die BlizzCon findet dieses Jahr Corona-bedingt online statt und jeder ist eingeladen, dabei zuzusehen. Dass Diablo 4 dort auf dem Programmpunkt steht, versicherte das Team von Blizzard bereits und gab auch einen Teaser, um was es sich handeln könnte.

„Wir erwarten, dass Blizzards Nettoumsatz wächst, angesichts der Momentums von World of Warcraft und der anderen Wachstumsinitiativen, die wir im Geschäft haben“, sagte Activisions Chief Financial Officer Dennis Durkin während der Telefonkonferenz. „Unser Ausblick beinhaltet nicht den Launch von Diablo 4 oder Overwatch 2 im Jahr 2021.“

Was haben sie genau gesagt? Blizzard spricht davon, dass WoW gerade stark ist und die Einnahmen dadurch wachsen werden. (via PCGamer )

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

