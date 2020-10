Eine Umfrage-Grafik aus der Community zeigt, auf welche Klassen in Diablo 4 sich Fans am meisten freuen. Der Necromancer ist ganz hoch im Kurs. Welche wünscht ihr euch?

Was ist das für eine Umfrage? Ein reddit-Nutzer fasste die Ergebnisse einiger Umfragen auf reddit zum Thema Diablo 4 zusammen. In seiner Grafik wertete er aus, welche Klassen am beliebtesten sind.

Da geht es speziell drum, welche Klassen bei den Spielern in Diablo 4 am beliebtesten sind, die bisher nicht bestätigt wurden. Wir wissen bereits, dass Druide, Barbar und Zauberer die Start-Klassen von Diablo 4 werden und was sie können.

Abseits dieser drei Klassen wünschen sich Fans drei weitere, die unbedingt ins Spiel kommen sollen.

Totenbeschwörer, Paladin und Amazone wünschen sich Fans

Das zeigt die Umfrage: Auf der Grafik sieht man insgesamt 27.526 Stimm-Abgaben zu den Klassen von Diablo 4.

Necromancer mit 4975 Stimmen

Paladin mit 4374 Stimmen

Amazone mit 4371 Stimmen

Danach gibt es einen deutlichen Fall der Stimmen zu Platz 4.

2537 Leute wählten Assassin

2172 Leute stimmten für den Demon Hunter

Wir binden euch hier die Grafik des reddit-Nutzer Pisulanu ein, die er im Diablo-subreddit teilte.

Die Klassen-Beliebtheiten für Diablo 4 laut reddit-Umfragen – Quelle: reddit

Was sind das für Klassen?

Das ist bekannt: Bisher ist klar, dass Zauberer, Druide und Barbar die Klassen sind, die Blizzard direkt zum Launch von Diablo 4 bereitstellen will. Doch das sind nicht alle. Blizzard verriet bereits, dass man mit 5 Launch-Klassen loslegen will.

Um die zwei Unbekannten gibt es viel Spekulation.

Necromancer in Diablo 4?

Was spricht dafür? Der Necromancer könnte in Diablo 4 die Rolle der Pet-Klasse füllen. Was man bei der Umfrage bedenken muss, ist, dass Spieler untereinander eine andere Wunschvorstellung des Necros haben könnten.

Während sich manche einen wahnsinnigen Beschwörer vorstellen, der möglichst viele Pets rufen kann, wünschen sich andere einen Necro, der zwar weniger aber mächtigere Pets rufen kann.

Warum ich mir eine Pet-Klasse für Diablo 4 wünsche, damit der Launch gut wird.

Paladin und Amzone in Diablo 4?

Paladin: Bei dem Paladin erwartet man wie gewohnt einen Spielstil mit Einhand-Waffe und Schild. Die Klasse könnte den Bereich für Heilig-Schaden in Diablo 4 abdecken, der bisher von den drei Klassen noch nicht bedient wird.

Amazone: Aus Diablo 2 kennt man die Amazone mit Bogen und Wurfspeeren. Die Klasse könnte in Diablo 4 den Part für physischen Schaden aus der Entfernung erfüllen. Sie ist ein vielseitiger Angreifer und konnte in Vergangenheit Speere werfen, Elemental-Schaden zufügen und auch im Nahkampf aktiv sein.

Was noch für einen Release von Paladin und Amazone in Diablo 4 spricht, haben wir euch hier zusammengefasst.

Schreibt uns eure Meinung: Welche Klasse wünscht ihr euch für Diablo 4? Gibt es eine, die unbedingt dabei sein muss, damit ihr das Spiel spielt? Schreibt uns hier in die Kommentare auf MeinMMO, warum ihr sie euch wünscht und was sie so gut machen würde.

Für eure Klassen sollt ihr in Diablo 4 dann richtig komplexe Builds erstellen können. So will Blizzard das erreichen.