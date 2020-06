Blizzard spricht über den Multiplaye und die Open World in Diablo 4. Wie oft seht ihr andere Spieler und wie läuft das ab? Kann man Diablo 4 auch solo spielen oder zwingt Blizzard die Spieler in ein MMO?

Das sagt Blizzard: Vierteljährlich veröffentlicht Blizzard seine Entwickler-Updates zum aktuellen Stand und der Philosophie von Diablo 4. Im neusten Blog-Post geht es um Story-Telling, die Open World und den Multiplayer.

Dabei betonen die Entwickler, dass ihr zwar immer mal wieder andere Spieler sehen werdet, Diablo 4 sich dabei aber nicht zu sehr wie ein MMO anfühlen soll.

Trotzdem sehen wir einige Elemente, die man so aus vielen MMOs kennt.

Diablo 4 soll sich nie zu sehr wie ein MMO anfühlen

Das sagt Blizzard: Über den Multiplayer von Diablo IV sagt Luis Barriga, der Game Director von Diablo 4: „Die Feinabstimmung für die richtige Herangehensweise für den Mehrspielermodus bei Diablo 4 war eine Herausforderung.“

Er erklärt, dass sich das Spiel nicht mehr wie ein Diablo anfühlt, wenn man andere Spieler zu oft oder in zu großer Zahl sehen würde. Das würde sich dann weniger „gefährlich“ anfühlen.

Unser Ziel war es immer, Elemente von Shared-World-Games zu integrieren, ohne dass sich das Spiel jemals so anfühlt, als würde es in Massives-Mehrspieler-Territorium abdriften. Um es klar zu sagen: Dies ist eher eine Philosophie als eine technische Einschränkung. Quelle: Blizzard.com

Wo sieht man denn nun andere Spieler?

Wie funktioniert das? Barriga führt aus, wie Diablo 4 zwar Shared-World-Elemente nutzt, sich dabei aber nicht zu sehr nach MMO anfühlen soll.

Er erklärt, dass Dungeons und Schlüsselmomente der Story immer privat sind. Da seht ihr nur euch als Spieler und wenn ihr in einer Gruppe seid, auch eure Gruppenmitglieder

Sobald ihr bestimmte Momente der Story erlebt habt, verwandeln sich die Städte in Social Hubs. Das bedeutet, dass ihr dort auch auf „ein paar“ andere Spieler treffen könnt.

Während ihr im Spiel unterwegs seid, trefft ihr „hier und dort“ mal auf einen Spieler, heißt es.

Wenn ihr dann schließlich in Diablo 4 zu einem Ort geht, an dem ein Welt-Ereignis stattfindet, trefft ihr eine größere Ansammlung von Spielern. Das sah man auch bei dem Kampf gegen den Weltboss Ashava während der BlizzCon.

Doch bei diesen Welt-Ereignissen müsst ihr nicht zwingend einer Gruppe beitreten.

„Solo Spieler können da hingehen, helfen, das Event abzuschließen und ihre Belohnung erhalten“.

Wer dann aber doch lieber in einer Gruppe spielt, kann sich auf neue Tools freuen, die euch beim Finden von Mitspielern helfen.

Die „Shared World“-Elemente

Das fällt auf: Blizzard kommuniziert im Blog-Post deutlich, dass sich Diablo 4 nie zu sehr nach MMO anfühlen soll. Dennoch gibt es so einige Elemente, die ihr aus euren MMOs kennt.

Wie die Webseite Gamesradar erklärt, ist der MMO-Begriff in der Diablo-Community zum Tabu geworden. Spieler zögern weitgehend, Features aus „Shared World“-Spielen anzunehmen, die eine Abweichung des Kerns der frühen Diablo-Spiele zeigen. Denn die waren strikt Action-RPG.

Für Puristen war Diablo 2 schon „zu weit“ von der ursprünglichen Formel bei Diablo 1 weg – Diablo 3 ist für die mit seinen vielen zusätzlichen Elementen ein Graus.

Diablo 4 will jetzt offenbar stärker in die „Shared-World“-Richtung gehen, also ein Spiel sein, bei dem sich viele Spieler eine gemeinsame Welt teilen, aber trotzdem ein Spiel für „Diablo“-Fans von früher sein, die alles solo erreichen möchten.

Das weiß man zu weiteren Multiplayer-Features:

Welt-Ereignisse (Maurice Weber von der GameStar hats getestet und bei einem öffentlichen Boss-Kampf mit 12 Leuten gespielt)

Städte als Social Hub

Ihr könnt mit anderen Spielern handeln

PvP gibt es in bestimmten Zonen

Builds und Ausrüstung von anderen Spielern lassen sich inspizieren

Die Story könnt ihr alleine oder mit 4 Spielern absolvieren

Diablo 4 bekommt eine „gefährliche Open World“, aber Ihr seid meist alleine

Was ist noch neu? In dem Update der Entwickler ging es außerdem um die Open World von Diablo 4. Ein der beliebtesten Features aus den Play Tests sind die Camps. Diese wichtigen Orte wurden von Gegnern überrannt. Sobald ihr diese dann „aufgeräumt“ habt, verwandeln sich diese Camps in Außenposten mit freundlich gesinnten NPCs und Wegpunkten.

Mehr dazu lest ihr im Entwickler-Update auf Blizzard.com

So sieht ein Camp aus, das nach dem Clearen zu einem Außenposten wird

Wie gefällt euch diese neue Aussicht auf Diablo 4? Findet ihr es gut, dass Diablo 4 sich weniger wie ein MMO anfühlen soll oder hättet ihr kein Problem damit, häufig auch viele andere Gegner zu sehen und mit ihnen gemeinsam auf der Karte herumzulaufen?

Der neue Chef von Diablo 4 findet das Spiel richtig gruselig. Das wäre Stoff für Alpträume, sagt er.