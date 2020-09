Wann ist Release? Leider gibt es noch keien Angaben zum Release des Spiels. Womöglich kommt es aber irgendwann 2021.

Wie exklusiv ist das Spiel? Da die Fable-IP Microsoft gehört, ist es eher unwahrscheinlich, dass dieses Spiel für andere Systeme als die Xbox-Konsolen oder den PC erscheint.

Die Entwickler bei Blizzard haben zum kommenden APRG Diablo 4 weitere Infos zum Skill-System offenbart. Demnach könnt ihr bei weitem nicht alle Skills der Trees direkt freispielen und müsst euch so auf einen bestimmten Build fokussieren.

Was ist zu den Skill Trees bekannt? Im jüngsten Quartals-Update zur Entwicklung von Diablo 4 haben die Devs das Skill-System in den Fokus gestellt. Das soll ungewöhnlich komplex werden und sieht in der Tat wie ein „Baum“ aus. Ein fieser, blutroter Dämonenbaum. Dort sind mächtige Passiv-Skills in den „Wurzeln“ zu finden. Die einzelnen Äste sind auf bestimmte Effekte und Spielweisen fokussiert.

Dort gibt es eckige Elemente, die aktive Skills freischalten. Runde Elemente hingegen setzen Verbesserungen für bestehende Skills frei.

Limitierte Auswahl an Skills macht Builds wichtiger

Wie viele Skills kann man freispielen? Die Entwickler haben absichtlich mehr Skills ins Spiel gebracht, als ihr in einem Durchgang pro Held freispielen könnt. Wenn ihr ins Endgame kommt, sollt ihr zwischen 30 und 40 Prozent der verfügbaren Skills eurer Klasse freigespielt haben.

Der Skill-Tree von Diablo 4 ist wirklich ein Baum.

So kommt das an: Bei den Spielern auf reddit löste diese harte Aussage gemischte Gefühle aus. Positive Stimmen lobten allerdings vor allem die „Rückkehr von Builds“. Denn wenn man nicht mehr alle Skills haben kann, müsse man sich klar fokussieren und sich einen Helden so zurecht skillen, dass er die verfügbaren Ressourcen optimal nutzten kann. Außerdem wäre man so dazu angehalten, zu experimentieren und mehr als einen Helden der gleichen Klasse zu haben, die sich aber radikal unterscheiden würden.

LukeSkycocker69: „Das ist sehr gut. Es macht aus jeder Klasse mindestens 2 bis 3 einzigartige Klassen.“

PianoEmeritus: „Ich bin begeistert von der Philosophie, nur 30-40 % der Talente in einem Build zuzulassen; bitte erwägt, den Reskill relativ kostspielig zu gestalten. Es muss nicht unmöglich sein, aber es sollte ein bisschen eine Tortur sein.“

Manche Spieler kritisieren jedoch, dass man ja jederzeit umskillen könne und dann diese Limitierung nur lästig wäre. User MrDryprosium sagt hierzu: „Man kann sich nicht über einen Fähigkeitsbaum freuen, wenn sie uns einfach in dem Moment reskillen lassen, in dem wir den Kampf verlassen.“

So werden Klassen einzigartig: Weitere Infos aus dem Bericht der Entwickler zeigen, wie sich die Klassen weiter unterscheiden werden. Am Beispiel der Zauberin wird es ein System namens „Verzauberung“ geben.

Damit könnt ihr beliebige Skills in einen bestimmten Slot schieben. Dann sind die Skills nicht mehr aktiv verfügbar. Dafür werden sie aber in leicht anderer Form passiv ausgelöst. Als Beispiel nannten die Entwickler den Meteor-Skill. Als aktive Fähigkeit könnt ihr wie gewohnt Meteore herabregnen lassen. Als Verzauberung hingegen löst der Skill regelmäßig zufällige Meteore aus, die auf die Gegner fallen.

Insgesamt kommt es jedoch gut an, dass die Klassen in Diablo 4 allesamt recht unterschiedlich ausfallen und sich noch durch bestimmte Builds innerhalb der Klasse signifikant unterscheiden werden. Doch laut unserem MeinMMO-Autor Patrick Freese fehlt noch eine bestimmte Klasse, damit das neue Diablo 4 zum Launch richtig rockt.